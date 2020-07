Transferência eletrônica de veículos é testada no Brasil

Um sistema online que permite a transferência eletrônica segura de veículos está sendo utilizado por revendedoras de carros e concessionárias do estado de Santa Catarina. A tecnologia, que visa reduzir a burocracia, deve começar a funcionar em todo o país em breve, de acordo com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).

Desenvolvido pelo Serpro para o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), o projeto piloto do Registro Nacional de Veículos em Estoque (Renave) permite ao comerciante de veículos efetuar o registro de entrada e saída no órgão responsável pelo licenciamento.

Assim, a própria empresa comprova a transferência, reduzindo a burocracia do processo de transferência de propriedade do veículo, que costuma demorar. Outra vantagem é a possibilidade da redução do valor da taxa.

Os revendedores de carros poderão fazer a transferência de propriedade rapidamente.Fonte: Freepik

O processo é realizado pelo lojista, usando certificação digital para acessar um sistema informatizado onde irá se comunicar com o Denatran e o Detran, enviando os dados para confirmar a transferência. Em seguida, o vendedor assina o Certificado de Registro de Veículo (CRV) e o comerciante emite a nota fiscal, registrando as informações no Renave.

Expansão do sistema

Ainda em testes no território catarinense, a transferência de veículos pela internet será expandida em breve para outros estados. Segundo o Serpro, os próximos a contar com a tecnologia serão São Paulo, Goiás, Espírito Santo e Rio Grande do Sul.

Na sequência, há a possibilidade de que o Renave seja disponibilizado em todo o Brasil, permitindo a realização do processo online, de maneira rápida e segura. A previsão do órgão é de que ele seja lançado nacionalmente em setembro.

Com a novidade, os motoristas e proprietários de veículos terão acesso a mais um serviço online, lembrando que já está disponível a Carteira Digital de Trânsito (CDT), documento eletrônico com versões digitais da carteira de habilitação e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).