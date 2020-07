Transmissão de Flamengo x Fluminense no SBT terá narrador do Fox Sports · .

Contratado do Fox Sports desde 2018, Téo José foi liberado pela Disney para comandar a transmissão de Flamengo x Fluminense no SBT, diretamente do Maracanã, na quarta-feira (15). Sem futebol na programação, a emissora de Silvio Santos confirmou que fez o pedido para a gigante norte-americana e foi atendida.

Com passagens pela Record e RedeTV!, Téo já trabalhou no SBT nos anos 1990. Entre 2014 e 2018, ele foi o narrador número 1 da Band e comandou os principais eventos esportivos da emissora.

Para ter os direitos de mostrar o segundo jogo da final do Campeonato Carioca 2020 para o Brasil inteiro na TV aberta, o SBT fechou um acordo com o Flamengo, mandante da partida. A parceria foi anunciada no sábado (11). Com o narrador confirmado, a emissora agora tenta fechar com os comentaristas. A ideia é contar com um ídolo de cada clube.

“É com muita alegria que informamos que o SBT acaba de firmar contrato com o Clube de Regatas do Flamengo para adquirir, com exclusividade em televisão aberta e para todo território nacional, os direitos de transmissão do segundo jogo da final do Campeonato Carioca de 2020, a ser realizado no dia 15 de julho, às 21h, que disputará com o Fluminense F.C”, informa a emissora.

“Esperamos poder realizar um grande evento, com muita qualidade e com a descontração característica do SBT para levar esse grande espetáculo aos torcedores, fãs do futebol e espectadores, especialmente neste momento tão delicado em que vive o mundo e o país”, avisa.

Onde assistir ao Campeonato Carioca ao vivo?

Com mando do Fluminense, o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, neste domingo (12), conta com transmissão apenas da FluTV no YouTube. Ao contrário do rival, o Tricolor não quis fazer um acordo com a emissora de Silvio Santos –afinal, já tinham contrato com a Globo para o torneio.

A partida com imagens pode ser vista no vídeo abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=djzS4KPI7p8

© 2020 . | Proibida a reprodução