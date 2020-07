Mariana Godoy está empolgada com a parceria de trabalho com Zeca Camargo na Band. Os dois ex-funcionários da Globo estão prestes a estrear o novo formato do Aqui na Band, antes apresentado por Luís Ernesto Lacombe e Nathalia Batista. “TV ao vivo é um tesão, né, Zeca?”, comentou a nova titular da atração neste domingo (12).

Durante a live Brasil, Cozinha Comigo! com Camargo no MOV UOL, no YouTube, o ex-apresentador do É de Casa chamou a nova colega para conversar sobre o programa.

“Estamos às vésperas de uma estreia bacana, a nossa estreia na Band. A minha na criação e direção de alguns programas, e a tua nesse novo programa que a gente vai abraçar com muita vontade. O programa que agora chama Você Aqui na Band”, explicou o jornalista.

“Eu tô tão feliz. Você Aqui na Band porque o programa é para as pessoas, e eu quero ver o Brasil inteiro representado nesse programa, eu quero ver o Brasil inteiro nos personagens, discutindo os temas que vão ser a nossa pauta diária”, avisou a nova funcionária da emissora.

“Eu quero ver o Brasil inteiro participando ao vivo porque a gente vai ter essa opção, a gente vai falar pelas redes sociais. Sei que quem já me conhece sabe o quanto eu gosto de Twitter, Instagram e WhatsApp, mandem, mandem vídeos, sugestões de pauta, mandem opinião”, pediu a ex-RedeTV!.

Em 9 de julho, o . divulgou em primeira mão que a Band tinha anunciado para suas afiliadas que Mariana Godoy estrearia à frente do programa Você Aqui na Band. Em e-mail às afiliadas, a rede pediu reforço das equipes regionais para gravarem boas-vindas à nova apresentadora. Apesar da emissora negar na ocasião, Zeca confirmou as informações neste domingo.

“É por isso que a gente já pediu para o Brasil inteiro te dar boas-vindas, a gente tá gravando no Brasil inteiro. Gente que já tá mandando mensagem supercarinhosa, que tá louca para te ver na frente desse programa. A gente tá falando com cozinheiras do Brasil todo também. Não é segredo nenhum”, disse Zeca.

“Quanto mais se divulgar, maior é o favor pra gente, é ter o Brasil conectado com a gente. A data de estreia a gente ainda não sabe direito, pode ser um dia, pode ser outro. A gente vai afinar direito essa semana”, concluiu o diretor.

Em seguida, o comunicador se despediu da nova funcionária e avisou que falará com ela a partir de segunda-feira (13), e que terça (14) eles estarão no estúdio. “Louca para estrear!”, comemorou Mariana.

Zeca Camargo assinou um contrato com a Band que lhe dará as atribuições de um diretor artístico de televisão. Formalmente, ele exercerá o cargo de diretor-executivo de Produção. Vai desenvolver novos projetos e supervisionar todo o conteúdo de entretenimento da emissora.

Confira a participação de Mariana na live com Zeca Camargo (a partir dos 47min):

© 2020 . | Proibida a reprodução