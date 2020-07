TV flagra conversa sobre lesão entre Mbappé e presidente da França

[ad_1]



Até o presidente da França, Emmanuel Macron, mostrou preocupação com a possível lesão de Mbappé, mas o atacante tentou tranquilizá-lo na entrega das medalhas da Copa da França, conquistada pelo Paris Saint-Germain contra o Saint-Étienne.

“Acredito que não está quebrado”, teria dito o camisa 7, segundo televisões francesas que flagraram uma conversa entre Mbappé e Macron. O presidente mostrou interesse e perguntou ao jogador como estava o tornozelo.

Mbappé sofreu um carrinho violento e saiu de campo com dores fortes no tornozelo esquerdo ainda no primeiro tempo da final. O PSG já vencia por 1 a 0, gol marcado por Neymar, placar que se manteve até o final.

Mbappé é observado pelo presidente Emmanuel Macron após final da Copa da França Franck Fife / Getty Images

Tempos depois, ele apareceu de muletas e acompanhou os minutos finais do banco de reservas, para depois comemorar com seus companheiros.

O craque francês passará por exames mais detalhados neste sábado, para determinar o grau da lesão e se ele será o não baixa para a reta final da temporada.

O PSG tem pela frente a decisão da Copa da Liga Francesa, dia 30, contra o Lyon, e o mata-mata da Champions League, em agosto. A equipe está garantida nas quartas de final e enfrenta a Atalanta, no próximo dia 12, em Lisboa.