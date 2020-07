TV NC: 2º edição do Congresso Online com o tema de Conhecimentos Gerais

Congresso Online vai acontecer no Instagram do site, 100% gratuito; “Lives” acontecerão entre 13 e 17 de julho!

Após o sucesso da 1º edição, com mais de 50 mil pessoas acompanhando assuntos da área do Direito, o Notícias Concursos tem a honra de convidar você para mais uma edição do seu Congresso Online, agora para tratar de outro assunto bastante importante em nosso cotidiano e, também, recorrente em provas de concursos públicos.

Abordando o tema de Conhecimentos Gerais, as transmissões, que acontecerão no Instagram do site, vão começar a partir da próxima segunda-feira, 13 de julho. Os encontros vão seguir até sexta, dia 17. O horário será sempre o mesmo: às 18h. Anote aí!

Cronograma de aulas: