TV NC: Caixa lança nova facilidade no financiamento da casa própria

A Caixa Econômica Federal anunciou novas medidas para aquisição da casa própria. A instituição bancária, que tem a responsabilidade de 70% do crédito imobiliário do país, incluiu no financiamento habitacional os custos dos cartórios, ITBI (imposto pago na prefeitura para transferência do imóvel), e também a escritura e registro do imóvel no cartório de registro civil.

Para as construtoras, o pacote traz a ampliação do acesso ao financiamento,com redução da quantidade mínima de vendas e da execução prévia de obras para contratação de empreendimentos com a CAIXA.

Segundo o presidente da CAIXA, Pedro Guimarães, como maior player do mercado imobiliário, a CAIXA temo compromisso de promover ações para ajudar o setor da construção civil a enfrentar os efeitos da crise causada pela pandemia.

“São medidas objetivas para atender as demandas do segmento imobiliário, que analisamos e vimos que temos capacidade para atender matematicamente,como sempre fazemos nesta gestão”, diz o presidente. “O lançamento desse pacote de medidas traz benefícios para as empresas e para o consumidor que deseja adquirir sua casa própria”, enfatiza.

Prestações do financiamento são adiadas por 4 meses

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a Caixa também oferece ao cliente o adiamento em até quatro meses (120 dias) das prestações do financiamento habitacional.

Até agora, nada menos que 2,4 milhões de mutuários já solicitaram a pausa na prestação habitacional. Durante o período de pausa o contrato não está isento da incidência de juros, seguros e taxas. Os valores dos encargos pausados são acrescidos ao saldo devedor do contrato.

De acordo com o banco, as prestações pausadas vão ser incorporadas ao fim do período de pausa nos pagamentos. Sendo assim, o valor que não for pago agora será diluído no prazo final do financiamento gerando uma nova parcela de prestação.

De acordo com informações da Caixa, as condições de pagamento vão continuar de acordo com o contrato original, sem alteração nas taxas de juros.

No mês de abril, a Caixa já havia anunciado o prazo de carência de seis meses nas prestações de novos contratos habitacionais. O banco já atendeu 26 mil pessoas físicas até o momento.

O que fazer para adiar o pagamento?

Baixe o aplicativo “Habitação Caixa”, disponível para Android e iOS.

Abra o aplicativo e clique em “Solicitar Pausa” O aplicativo perguntará se você deseja usar “caixa.gov.br” para iniciar a sessão.

Escolha “Continuar” Se já tiver cadastro, informe seu CPF e clique em “Próximo”.

Na tela seguinte, digite a senha. Se não tiver cadastro, escolha “Cadastre-se” e siga as instruções para definir uma senha.

Leia o informativo e clique em “Próximo”.

Informe o número do celular e clique no ícone que autoriza a Caixa a enviar SMS sobre a sua solicitação Clique em “Solicitar pausa”.

Será gerado um número de protocolo. A Caixa entrará em contato por SMS com informações sobre a solicitação.

Ou, caso prefira, ligue para os telefones 3004-1105 ou 0800 726 0505, e escolha a opção 7. Será necessário informar o número da conta na Caixa. Caso não tenha, será necessário informar o número do CPF.

Como pedir pausa de pessoa jurídica? Para solicitar a pausa no financiamento habitacional de pessoa jurídica é necessário entrar em contato com o gerente de relacionamento.

Quem não pode prorrogar?