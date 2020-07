TV NC: Concurso Banco do Brasil BB 2020 vai sair após pandemia!

O edital do concurso do Banco do Brasil (Concurso Banco do Brasil BB 2020) tem grande expectativa de ser publicado. Anteriormente previsto para sair no primeiro trimestre deste ano, o edital do BB 2020 teve que ser adiado por conta da pandemia do novo coronavírus.

De acordo com fontes do banco, o concurso segue confirmado. O edital somente será divulgado com o término da pandemia do novo Coronavírus. Ainda não há um quantitativo de vagas e a organizadora do concurso.

Antes da pandemia, o edital estava próximo de ser publicado, restando alguns ajustes burocráticos. No entanto, com o estado de calamidade pública devido aos avanços da Covid-19, o concurso foi adiado.

Ademais, a assessoria de imprensa do Banco do Brasil confirmou que a ideia é contratar escriturários para a área de tecnologia. Apesar disso, é bem provável que o banco inclua vagas para escriturário generalista, de perfil mais tradicional, com atuação em atividades bancárias/administrativas.

Além disso, vale destacar que o cargo de Escriturário, independentemente do perfil que o banco busca, tem requisito de nível médio. Ou seja, não há requisito de nível técnico e nem superior para concorrer ao cargo.

Antes de mais nada, o Escriturário de nível médio do Banco do Brasil faz jus ao salário de R$4.036,56 mensais, valor que já inclui os auxílios-refeição e alimentação, por jornada de 30 horas semanais. Além disso, os profissionais aprovados no Concurso Banco do Brasil BB 2020 contarão com direito a:

– Auxílio-transporte (variável de acordo com a localidade do funcionário);

– Participação nos lucros (geralmente, paga duas vezes ao ano)

– Plano de saúde e odontológico; – Previdência privada com participação do banco;

– Auxílio creche/babá – Auxílio ao filho com deficiência; e

– Possibilidade de ascensão profissional.

O Escriturário do Banco do Brasil tem as seguintes atribuições: comercialização de produtos e serviços do BANCO DO BRASIL S.A., atendimento ao público, atuação no caixa (quando necessário), contatos com clientes, prestação de informações aos clientes e usuários; redação de correspondências em geral; conferência de relatórios e documentos; controles estatísticos; atualização/manutenção de dados em sistemas operacionais informatizados; execução de outras tarefas inerentes ao conteúdo ocupacional do cargo, compatíveis com as peculiaridades do BANCO DO BRASIL S.A. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais.