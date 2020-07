TV NC: Concurso Ministério da Justiça 2021 SOLICITADO com 365 vagas

A confirmação do pedido foi feita pela própria pasta. De acordo com o órgão, a solicitação para o novo concurso do Ministério da Justiça 2021 foi feita para um total de 365 vagas

O Ministério da Justiça e da Segurança Pública tem a expectativa de abrir um novo edital de concurso público (Concurso Ministério da Justiça 2021) em breve. Acontece que um novo pedido de certame foi confirmado e já está em análise no Governo. A confirmação do pedido foi feita pela própria pasta. De acordo com o órgão, a solicitação para o novo concurso do Ministério da Justiça 2021 foi feita para um total de 365 vagas efetivas para preenchimento de cargos em atividades-fim. As carreiras contempladas são de níveis médio, médio/técnico e superior. Além do número de vagas, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública também confirmou os cargos que serão contemplados no novo concurso. Você Pode Gostar Também: Foram 115 vagas solicitadas para analista técnico de políticas sociais, da carreira de desenvolvimento de políticas sociais 250 vagas de níveis médio e superior do plano geral de cargos do Poder Executivo. As 250 vagas foram distribuídas da seguinte maneira: Administrador – 08 vagas;

