Twitter bloqueia contas verificadas durante hack nesta quarta (15)

Na tarde desta quarta-feira (15), contas de alto perfil do Twitter publicaram golpes (scams) relacionados a bitcoins. Contas com o selo de ‘verificado’ de personalidades e grandes empresas foram as afetadas e “bloqueadas” pela companhia após o incidente.

Às 18h45 de hoje (horário de Brasília), a conta de suporte da rede social anunciou que estava ciente do problema de segurança que está sendo investigado. Às 19h18, o perfil anunciou: “Você pode não conseguir Tweetar ou resetar sua senha enquanto avaliamos e tomamos medidas em relação ao incidente”. Os primeiros Tweets fraudulentos foram publicados por volta das 17h.

Conta de Bill Gates foi afetada durante invasão no Twitter.Fonte: Twitter/Reprodução

Até o momento, pouco se sabe sobre a invasão. O Twitter não confirmou se as contas afetadas são apenas as com o selo de verificado; se a falha de segurança foi nas contas ou na própria plataforma; quantas contas, de fato, foram impactadas e quais dados foram comprometidos.

A medida de bloquear as contas foi tomada, potencialmente, para preservar a integridade de todas as outras que não foram afetadas, mas que possuem o selo.

Scam puro

Perfis de personalidades como Barack Obama, Wiz Khalifa, Kim Kardashian, Kanye West; membros da indústria de tecnologia como Bill Gates, Elon Musk e Jeff Bezos; contas de empresas como da Apple e até do próprio CEO do Twitter, Jack Dorsey, parecem ter sido afetadas. Contas de casa de câmbio também publicaram Tweets do tipo.

Nas mensagens, os invasores diziam que, ao receberem uma quantia em dinheiro, dobrariam o pagamento. Mais especificamente, diziam que se um usuário enviasse US$ 1 mil para um carteira de bitcoin, ele receberia o dobro. Mas tudo tinha que ser feito “nos próximos 30 minutos”, para aumentar a intensidade da mensagem.

Ainda não é possível mensurar, exatamente, quanto em valor monetário os endereços de carteiras de criptomoedas puderam reter no período. Usuários que rastrearam as carteiras identificaram um ganho de quase US$ 110 mil – cerca de R$ 600 mil. No entanto, uma das carteiras passou por flutuações para cima e para baixo ao longo do dia.

Segue o bloqueio

Contas verificadas são impedidas de Tweetar nesta quarta-feira (14).Fonte: Joyce Macedo/TecMundo

Às 20h18, a conta de suporte do Twitter voltou a ser atualizada: “Continuamos limitando a capacidade de Tweetar, redefinir a senha e algumas outras funcionalidades da conta enquanto analisamos isso [o incidente de segurança]”. No Tweet, a empresa pediu “obrigado pela sua paciência”, mas ainda sem fornecer detalhes.

Até o momento em que esta matéria era fechada, nenhum grupo hacker havia declarado autoria de algum tipo de invasão. Em paralelo, correm rumores de que um “painel interno” de um funcionário da rede social, “com acesso a qualquer conta”, teria sido comprometido.