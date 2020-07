Uefa elege brasileiro como zagueiro da temporada do Campeonato Espanhol

O brasileiro Diego Carlos chamou a atenção em sua primeira temporada na Espanha. Sempre se destacando pela sua segurança na defesa do Sevilla, o atleta de 27 anos foi eleito o zagueiro da temporada 2019/20 do Campeonato Espanhol, ao lado de Sergio Ramos, do Real Madrid, na seleção divulgada pela Uefa nesta quarta-feira.

“O zagueiro brasileiro, autor de dois gols, tem sido fundamental para dar consistência à defesa de um Sevilla que sofreu apenas 34 gols em 38 jogos e perdeu apenas seis jogos na liga. A recompensa, o retorno à Liga dos Campeões”, detalhou a Uefa.



(Foto: Divulgação/Sevilla)

Nesta temporada, Diego Carlos disputou 35 jogos e marcou dois tentos, além de realizar 174 cortes e 37 interceptações. O ótimo desempenho individual do brasileiro ajudou o Sevilla a garantir a quarta colocação do Campeonato Espanhol e carimbar vaga direta na Liga dos Campeões da próxima temporada.

Diego Carlos volta a campo no dia 5 de agosto para defender o Sevilla diante da Roma, na Alemanha, em duelo válido pelas oitavas de final da Liga Europa.