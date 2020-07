UFMG faz campanha de apadrinhamento para inclusão digital de estudantes

O difícil período de isolamento social, suspensão das aulas presenciais e ensino remoto expôs a situação que estudantes e professores vivem com a falta de acesso à internet e equipamentos tecnológicos. Para diminuir esse abismo, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) lançou uma campanha de doação para a Bolsa Apadrinhamento Inclusão Digital.

Ela consiste na doação, por parte de pessoas físicas e jurídicas, de notebooks ou computadores que serão destinados aos estudantes de baixa condição socioeconômica da universidade. A iniciativa é da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) e a Fundação Universitária Mendes Pimentel (Fump), que têm trabalhado para a manutenção das ações de Assistência Estudantil.

A ação pretende contar com a solidariedade e participação de toda a comunidade acadêmica e parceiros da UFMG e Fump.

O que é?

A Bolsa Apadrinhamento Inclusão Digital será destinada aos estudantes de primeira graduação da UFMG, regularmente matriculados e frequentes, classificados socioeconomicamente pela Fump nos níveis I, II e III, nessa ordem, em Belo Horizonte e Montes Claros, que não possuam equipamento como computador ou notebook.

O objetivo é dar oportunidade para esses estudantes adquirirem ou receberem um computador ou notebook para facilitar a inclusão digital e a realização das atividades acadêmicas necessárias à sua formação.

Como doar

Doação de notebook ou computador

Doação de notebook ou computador com a configuração mínima Core 2 Duo, 4GB, 500 HD / 120 SSD. Essa configuração atende às necessidades básicas de inclusão digital dos estudantes assistidos.

Você Pode Gostar Também:

Depósito em conta corrente da Fump

A doação pode ser realizada diretamente na conta corrente da Fundação no Banco do Brasil ou Banco Santander, exclusivas para o programa Bolsa Apadrinhamento.

– Banco do Brasil: agência: 1615-2, conta corrente 22.942-3. CNPJ da Fump: 17.220.583.0001-69

– Santander: agência 4546, conta corrente 13.004008-3. CNPJ da Fump: 17.220.583.0001-69

A Fump seguirá as orientações do Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) quanto ao valor a ser repassado para os estudantes assistidos para aquisição de equipamento digital. O benefício será concedido por meio de Bolsa no valor de R$ 1.500,00 e será depositado em conta corrente do aluno assistido.

O doador pode escolher o valor mais confortável para a doação. O importante é a contribuição.

Prestação de contas

A Fump passa por auditorias da própria Universidade e de empresa independente, além de prestar contas ao Conselho Universitário da UFMG, à Promotoria Especial de Tutela e Fundações (ligada ao Ministério Público) e ao Ministério da Educação.

Na página Prestação de Contas está disponível como é utilizada a verba de doação recebida pela Fump e também a destinação de financiamento do Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes).