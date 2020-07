Últimas horas do Imposto de Renda 2020: Não fazer declaração gera multa

Prazo se encerra às 23h59 desta terça-feira, 30 de junho

O prazo para declaração está acabando. É possível enviar a declaração até às 23h59 desta terça-feira, 30 de junho. E, quem não enviar, pode pagar multa de valor variável.

A declaração do Imposto de Renda 2020 é obrigatória nos casos de: ter recebido mais de R$ 28.559,70 em renda tributável no ano; ganhado mais de R$ 40 mil isentos, não tributáveis ou tributados; ganhado com a venda de imóvel ou bens; comprado ou vendido ações na Bolsa de Valores; recebido mais de R$ 142.798,50 em atividade rual; ser dono de bens de mais de R$ 300 mil; começou a morar no Brasil durante 2019 ou ficou no país até 31 de dezembro deste ano; vendeu imóvel e comprou outro em prazo de 180 dias, utilizando a isenção do Imposto de Renda.

O prazo para declaração já foi prorrogado uma vez, por causa da pandemia do novo coronavírus. Quem cumpre os requisitos para declarar, mas perde o prazo, paga multa que varia entre R$ 165,74 a até 20% do imposto devido.

Vale lembrar que o programa de 2020 deve ser baixado no site da Receita Federal. Ou seja, quem fez a declaração em 2019 não pode reutilizar o programa do ano passado. Ele está inutilizado e apenas o de 2020 deve ser usado.