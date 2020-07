‘Um amor improvável’ · .

Paloma Tocci assumiu publicamente o namoro com Rubens Barrichello neste domingo (12). A jornalista da Band aproveitou seu aniversário de 38 anos para compartilhar a primeira foto com o amado no Instagram. “A vida é generosa com quem sorri e acredita nela! Um amor improvável, mas nem tanto assim!”, escreveu ela na legenda.

“Com você vivo o novo… E o novo significa muito aprendizado, muita admiração, muito respeito, um amor leve e muita, mas muita risada mesmo! Meus 38 anos cheios de alegria!”, afirmou a apresentadora. Ela ainda agradeceu as mensagens de parabéns que recebeu dos amigos.

O ex-piloto de Fórmula 1 também parabenizou a amada com uma postagem em seu Instagram. “Parabéns gata. Que seu dia seja maravilhoso igual você”, escreveu ele.

No último dia 4, o . antecipou que a apresentadora da Band e o piloto estavam namorando. Embora seja recente, e o casal tenha optado pela discrição, o romance está bastante acelerado. Tanto que alguns amigos da jornalista, que trabalham com ela na emissora, já estavam cientes do relacionamento.

O motivo de tentarem manter o namoro longe dos holofotes é que Paloma terminou recentemente seu casamento de sete anos com o empresário Felipe Maricondi. A primeira vez que a jornalista falou publicamente sobre a separação foi em março. Já Barricchello está solteiro desde junho do ano passado, após o término de sua união de 24 anos com Silvana Giaffone.

Paloma Tocci mora em São Paulo; Rubens Barrichello, nos Estados Unidos. Mas o ex-piloto de Fórmula 1 está no Brasil desde o início do período de isolamento social e se refugiou em sua mansão localizada em Bragança Paulista, a 87 quilômetros da capital paulista, para poder ficar mais próximo dos filhos.

No sábado (11), o ex-piloto participou da edição do Brasil Urgente e conversou com José Luiz Datena por telefone. Ele falou sobre o evento Driving Together, uma corrida digital que a Band transmitiu antes do policialesco. Durante a entrevista, ele foi poupado de questões sobre a vida pessoal e não precisou comentar sobre o namoro com a funcionária da emissora.

