Há 25 anos, Carla Marins teve uma relação bastante próxima com Regina Duarte. Ao longo de oito meses, elas interpretaram mãe e filha na novela História de Amor (1995), sucesso de Manoel Carlos. A atriz tem boas lembranças de Regina naquela época, mas atualmente não concorda com a conduta política da veterana.

“Regina foi acolhedora, e era muito bom contracenar com ela. Ficamos próximas durante as gravações, mas a vida profissional não nos uniu mais. Não concordo com sua postura política e acho que foi uma lástima todo o episódio da secretaria de Cultura”, disse Carla.

Ela se refere ao período de pouco mais de dois meses em que Regina Duarte atuou como secretária especial de Cultura na gestão do presidente Jair Bolsonaro.

A atriz foi muito criticada por não emitir notas de pesar pelas mortes de artistas consagrados, por ter minimizado a importância de milhares de mortes de brasileiros em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e de pessoas que foram torturadas e assassinadas durante a Ditadura Militar (1964-1985).

Na época de História de Amor, tanto Carla Marins quanto Regina Duarte viviam ótimos momentos de suas carreiras na Globo. Hoje, ambas não fazem mais parte do elenco fixo da emissora.

Regina teve seu contrato encerrado para se arriscar no governo, e Carla hoje está na Record. Ela faz parte do elenco de Gênesis, próxima novela bíblica da emissora, e estava entre os profissionais que tiveram de ser resgatados dos sets de gravações no Marrocos quando a pandemia se intensificou no Brasil.

“A pandemia e o isolamento social me pegaram no Marrocos. Fiquei em um hotel quando cheguei [no Brasil] e depois fui pra casa, onde permaneço desde então. Em Gênesis faço Adalia, uma mulher forte e destemida. Sigo contratada e espero voltarmos em breve ao trabalho”, torce ela.

