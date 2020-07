Unilever Estágio: Último dia de inscrições em diversas áreas

Oportunidade! A Unilever, fabricante de bens de consumo, anuncia a abertura de inscrições para uma nova forma de programa de estágio, que será 100% virtual com objetivo de identificar talentos digitais.

A empresa informa que a iniciativa é um projeto da área de vendas direcionado ao Norte e Nordeste, regiões mais distantes da sede da companhia, que é localizada em São Paulo.

O projeto é baseado no objetivo da Unilever de trazer mais diversidade de perfis, de pensamentos, histórias de vida e repertórios. Ao eliminar a barreira física da distância, a companhia consegue identificar talentos e oferecer a oportunidade do desenvolvimento profissional.

Segundo o vice-presidente de vendas da Unilever Brasil, Júlio Campos, o formato totalmente virtual permite que o programa de estágio seja mais inclusivo e conceda a possibilidade para que jovens que moram em regiões mais distantes tenham oportunidades de desenvolvimento profissional.

“Estamos preparando nossos times internos e selecionando os melhores mentores para receber esse grupo de estagiários que terá acesso a ferramentas e experiências focadas em desenvolver suas habilidades e competências no universo da transformação digital”.

As regiões alvo de trabalho do estágio são Norte e Nordeste, por esse motivo, é desejável que o interessado tenha alguma relação com as regiões. Poderão se inscrever os estudantes com formação do ensino superior entre 07/2021 e 07/2022, e precisam ter disponibilidade para estagiar 6 horas por dia de segunda a sexta-feira.

Inscrição

Os interessados em participar do processo seletivo devem cadastrar currículo no site oficial de recrutamento. As inscrições vão até hoje, 31 de julho.