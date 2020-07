United, Chelsea e Leicester vão à última rodada na briga por Champions; veja contas

Se o Liverpool já é campeão faz tempo (inclusive levantou a taça nesta quarta-feira, no Anfield ainda impedido de receber torcida), a última rodada da Premier League tem um atrativo super especial na parte de cima da tabela: a briga pela Champions League.

Manchester United, Chelsea e Leicester City são os postulantes às duas vagas que restam – Liverpool e Manchester City, depois de cancelar a punição imposta pela Uefa, estão garantidos no torneio de clubes mais badalado do futebol europeu.

Leicester e United se enfrentam no domingo, às 12h, mesmo horário da partida entre Chelsea e Wolverhampton, que precisa de pontos para ir à Liga Europa. Veja abaixo as contas de cada time para se classificarem:

Manchester United

Na terceira colocação, com 63 pontos, os Diabos Vermelhos garantem um lugar na próxima Champions League se, no mínimo, empatarem com o Leicester. Em caso de derrota, será preciso torcer por uma derrota do Chelsea.

Chelsea

A equipe de Frank Lampard chega à última rodada dentro da fase de classificação, em quarto lugar, com os mesmos 63 pontos. Assim, precisa de um empate contra os Wolves, no Stamford Bridge, para ir à Champions. Se não pontuar, precisa que o United vença o Leicester.

Leicester

Depois de passar boa parte da temporada entre os quatro primeiros, o time de Brendan Rodgers é hoje o quinto colocado, com 62 pontos. Ainda assim, depende apenas de seus resultados, já que garante a vaga na Champions se vencer o United em casa. Existe outra possibilidade ainda, desde que empate e veja o Chelsea ser derrotado.

O que mais está em jogo

Além das vagas na Champions, a última rodada reserva uma briga entre Wolverhampton (sexto, com 59 pontos) e Tottenham (sétimo, com 58) pela Liga Europa. A equipe de José Mourinho fecha a campanha contra o Crystal Palace, fora.

Há também a disputa contra o rebaixamento, envolvendo Aston Villa (34), Watford (34) e Bournemouth (31), que enfrentam, pela ordem, West Ham, Arsenal e Everton, todos fora de casa.