Universal e AMC diminuem janela de exibição entre cinemas e on demand

A rede norte-americana de cinemas AMC Theatres firmou um acordo com a Universal para lançar filmes da produtora em sua plataforma on demand apenas 17 dias após os títulos chegarem às telonas. A parceria também inclui filmes da Focus Features e deve pressionar outros estúdios a criarem iniciativas semelhantes.

O video on demand premium da AMC cobrará cerca de US$ 20 dólares para o aluguel de cada lançamento. Apenas após 3 meses da chegada aos cinemas, os filmes poderão ser alugados ou comercializados na faixa de US$ 3 a US$ 6, normalmente praticados em outras plataformas desse tipo.

Ainda não se sabe como foi a parte financeira dessa parceria e nem se a estratégia irá se expandir para outras regiões onde a AMC opera, como Europa e Oriente Médio. Porém, acredita-se que o modelo pode reformular a forma como os filmes são distribuídos, principalmente em relação ao tempo de espera entre os lançamentos nos cinemas, nas plataformas on demand, em mídias físicas e em canais pagos.

Trolls 2 gerou tensão entre a Universal e a AMCFonte: Universal/Dreamworks

O acordo também coloca fim à complicada relação mantida pelas empresas nos últimos meses. Em abril, a Universal lançou Troll 2 on demand, porque os cinemas estavam fechados em razão da pandemia do coronavírus – estima-se que o estúdio arrecadou US$ 100 milhões com essas exibições. A AMC ameaçou não exibir mais os filmes do estúdio caso a janela de 3 meses não fosse respeitada.

Os donos de cinema alegam que esse tempo de espera é necessário para a sobrevivência do mercado, pois um período mais curto poderia fazer com que as pessoas optassem por ver os filmes em casa. A pandemia ainda mantém a maioria dos cinemas fechados ao redor do mundo e não se sabe exatamente como será o retorno e nem se o público continuará interessado em se aglomerar em um local fechado.



Fonte: Tecmundo