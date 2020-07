Universidade de Pernambuco divulga datas para realização do vestibular 2021

A Universidade de Pernambuco (UPE) anunciou nesta quarta-feira (29) novas datas para realização do vestibular 2021 pelo Sistema Seriado de Avaliação (SSA).

O novo calendário estabelecido para o processo de ingresso foi aprovado em reunião do Conselho de Ensino e Pesquisa da UPE (Cepe) na última terça-feira (28). Nesse sentido, o SSA deverá ocorrer apenas no início de 2021.

A UPE anunciou o adiamento na realização do vestibular 2021 em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus. Por conta do isolamento social, as aulas presenciais das instituições de ensino de todos o país foram suspensas, atrasando o calendário letivo no Ensino Médio, o que afeta os estudantes que realizam o SSA.

Novo calendário

Assim, com as novas datas estabelecidas, o SSA, que é divido em três fases, será realizado nas seguintes datas:

1ª fase: 31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2021 (manhã);

2ª fase: 31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2021(tarde);

3 ª fase: 4 e 5 de fevereiro de 2021 (manhã).

O período de inscrição para o vestibular 2021 deve abrir no dia 17 de agosto e vai até o dia 20 de setembro deste ano. Segundo informações da UPE, as inscrições deverão ser realizadas exclusivamente na plataforma do processo de ingresso. Clique aqui para acessar.

As mudanças, contudo, até o momento, se restringem às datas, pois a UPE não tem intenção de mudar o formato do processo.

Você Pode Gostar Também:

No sistema seriado, os alunos interessados em ingressar na universidade, realizam ao fim de cada um dos três anos do Ensino Médio uma prova. Ao final dos três anos, as notas são somadas e a média do SSA é calculada.

Para realizar a inscrição o estudante interessado deve pagar uma taxa no valor de R$ 100,00, porém, os estudantes de baixa renda podem pedir isenção. Assim, para os estudantes que possuem o NIS (Número de Identificação Social), o período de solicitação será entre 17 a 23 de agosto deste ano.

Das 3.470 vagas oferecidas pela UPE para o vestibular 2021, metade é destinada ao SSA e outra metade é reservada ao processo de seleção pelo Sistema de Seleção Unificado (Sisu), que é realizado com as notas do Enem.

Gostou deste texto? Então deixe seu comentário!

Clique aqui para acompanhar mais notícias da área da Educação.

Veja também: Estudantes brasileiros encontram dificuldade para permanência em universidades portuguesas.