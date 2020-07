URGENTE: Exame de Bolsonaro para Covid-19 dá positivo

Nesta terça-feira, 07 de julho, o presidente Jair Bolsonaro informou que seu exame da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, deu positivo.

De acordo com o presidente, ele chegou a ter febre de 38 graus. No entanto, à noite, a temperatura começou a ceder. Ele também afirmou que sentiu mal-estar e cansaço. Ele disse que agora está se sentindo “perfeitamente bem”.

Segundo Bolsonaro, ele tomou hidroxicloroquina, remédio que vem defendendo como tratamento para a Covid-19.

“Estou bem, estou normal, em comparação a ontem [segunda], estou muito bem. Estou até com vontade de fazer uma caminhada, mas, por recomendação médica, não farei”, afirmou.

Na última segunda-feira, 06 de julho, Bolsonaro já havia informado que estava com os sintomas do coronavírus. Ele confirmou que estava com febre e dores no corpo e, por isso, decidiu fazer o exame. Ele também disse que fez uma radiografia e que o pulmão “estava limpo”.

Bolsonaro, com 65 anos, faz parte da faixa etária considerada por especialistas como grupo de risco.

Medidas de prevenção

Você Pode Gostar Também:

Desde o começo da pandemia do coronavírus, entre fevereiro e março, Bolsonaro vem descumprindo orientações de autoridades de saúde sobre medidas de prevenção do contágio.

Bolsonaro sempre deixou claro que era contrário o fechamento do comércio e isolamento social, medidas que foram tomadas pelos governos estaduais para diminuir o ritmo dos contágios.

Em diversas vezes, Bolsonaro não usou máscara, tocou em pessoas, provocando aglomerações ao visitar o comércio em Brasília e em cidades do entorno do Distrito Federal.

Bolsonaro já havia feito outros testes

Desde março, Bolsonaro fez outros testes para detectação da Covid-19. O primeiro foi realizado logo após retornar de viagem aos Estados Unidos, na qual mais de 20 pessoas que tiveram contato com a comitiva tiveram a doença.

O Governo Federal entregou ao Supremo Tribunal Federal (STF) no mês de maio, laudos de três exames do presidente todos com resultado negativa.

Os exames foram entregues ao STF porque o presidente anunciou várias vezes que os resultados eram negativos, mas se recusava a mostrar os laudos.