USP, Unesp e Unicamp divulgam datas do vestibular 2021

As principais universidades do Estado de São Paulo: USP, Unesp e Unicamp, divulgaram nesta terça-feira, 28, as datas para realizar as provas do vestibular 2021.

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) vão aplicar a prova da primeira fase em dois dias. Isso será feito para diminuir o número de candidatos presentes em casa sala e evitar aglomerações. São medidas para conter a disseminação do novo coronavírus.

Vale dizer que nenhuma das datas coincide entre si. Então, caso o participante tenha se inscrito para o vestibular das três universidades, poderá realizar todas as provas sem problemas.

Confira a seguir as datas do vestibular 2021 nas universidades estaduais:

Universidade de São Paulo (USP)

Primeira fase: 10 de janeiro

Segunda fase: 21 e 22 de fevereiro

Universidade Estadual Paulista (Unesp)

Primeira fase: 30 de janeiro para os candidatos da área de Biológicas. 31 de janeiro para os candidatos das áreas de Humanidades e Exatas

Segunda fase: 28 de fevereiro para todos os candidatos

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

Primeira fase: 06 de janeiro para os candidatos das áreas de Exatas e Tecnológicas e de Ciências Humanas e Artes. Dia 07 de janeiro para as áreas de Ciências Biológicas e Saúde

Segunda fase: 07 e 08 de fevereiro para todos os candidatos

9 mil candidatos com isenção para o vestibular 2021

Foi divulgado pela Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) o resultado dos pedidos de isenção de taxa referente ao Vestibular 2021 da Unicamp.

Uma taxa de inscrição no valor de R$ 170,00 é cobrada aos interessados em prestar o vestibular da Unicamp. Contudo, a instituição permitiu a solicitação de isenção da taxa de acordo com três modalidades previstas em edital.

O período de recebimento das solicitações para o Vestibular 2021 foi de 22 de junho até o dia 8 de julho. Assim, o resultados divulgado pela Comvest contempla número de pessoas superior ao do ano passado, número recorde desde a criação do Programa de Isenção da taxa, em 2000. No total, 9.724 candidatos foram isentos.

Aqueles que foram beneficiados com a isenção deverão receber, exclusivamente por e-mail, um comunicado de que foram contemplados. Contudo, é importante lembrar que os contemplados não estão automaticamente inscritos no Vestibular Unicamp 2021.

As inscrições para o processo seletivo deverão ser realizadas no site da Comvest entre os dias 30 de julho e 8 de setembro.