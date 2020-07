Usuários baixaram quase 38 bilhões de apps no 2º trimestre

De acordo com dados da Sensor Tower, os usuários de dispositivos móveis, juntando as lojas do Android e do iOS, baixaram 37,8 bilhões de aplicativos em todo o mundo, neste segundo trimestre de 2020. É um recorde histórico para o segmento, que registrou um crescimento de mais de 31%. Foi o trimestre mais bem sucedido para plataformas desse tipo em todos os tempos.

Na Play Store, o crescimento foi de 34,9%, com o número de instalações chegando a mais de 28 bilhões. Já na App Store, o crescimento foi de 22,6%, indo para o patamar de 9,1 bilhões de instalações.

Se somarmos o desempenho das duas plataformas, alcançamos um crescimento de 31,7%, com 37,8 bilhões de apps instalados.

Fonte: Pixabay/ReproduçãoFonte: Pixabay

Zoom e TikTok no topo

Quem está por dentro das notícias de tecnologia, pode imaginar quais foram os apps mais baixados desse período: exatamente o TikTok e o Zoom.

O Zoom, inclusive quebrou o recorde de downloads na App Store, que era do TikTok. O app de videoconferências teve quase 94 milhões de instalações neste segundo trimestre, sendo que o recorde do TikTok era 67 milhões de instalações.

Na Play Store, o Zoom cresceu 200%, atingindo mais de 200 milhões de downloads. Mesmo assim, ainda não conseguiu ultrapassar a marca do TikTok, que acabou ficando com a coroa, tanto na plataforma do Android como quando consideramos as duas lojas juntas.

Agora, se isolarmos os downloads provenientes dos EUA e da Europa, o Zoom se destacou como app mais baixado, tanto na Play Store quanto na App Store.

A pandemia ditou as regras

De acordo com a Sensor Tower, os downloads foram fortemente influenciados pela condição de pandemia do novo coronavírus, tanto em números quanto em relação às categorias das aplicações mais bem-sucedidas.

As categorias de apps que mais cresceram foram as de negócios, educação e saúde & fitness. Já as categorias que amargaram declínio, presumivelmente, foram as de navegação, esportes e viagens.

Mais que downloads, os dados também registraram um aumento significativo na receita global de aplicativos neste primeiro semestre de 2020.