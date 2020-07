VAGAS DE EMPREGO: MRV abre 309 novas vagas pelo país em vários cargos

A MRV Engenharia, maior construtora da América Latina, atualizou recentemente as vagas de emprego. Agora, a empresa conta com 309 novas vagas.

Desde 1979 no mercado imobiliário, a MRV Engenharia é a maior construtora do país no segmento de imóveis para a classe média e média baixa, além de ser a única que oferece casas e apartamentos em mais de 155 cidades do Brasil.

Ao longo de sua existência, a empresa sempre esteve sintonizada com o mercado e suas melhores práticas, além de priorizar sempre as necessidades de seus clientes.

Assim, a MRV conquistou duas importantes certificações em 2014: a ISO 14.001, que estabelece padrões rigorosos na gestão de meio ambiente e a OHSAS 18.001, que estabelece padrões rígidos na gestão de segurança e saúde das empresas.

A MRV Engenharia é a única construtora presente em 155 cidades brasileiras. Hoje, é líder no mercado de construção civil no segmento de imóveis residenciais e já possui mais de 4000 mil casas e apartamentos lançados em 22 estados brasileiros e no Distrito Federal.

CAlém de construir empreendimentos direcionados à classe média, que possibilita a realização do sonho da casa própria a milhares de brasileiros, a empresa gera seis mil postos de trabalho por ano nos locais em que atua.

Cargos

Corretor de Imóveis

Vendedor

Consultor de Vendas

Gerente Comercial

Vendedor Externo

Gerente de Loja

Promotor de Vendas

Gerente de Trade Marketing

Vendedor Interno

Aprendiz

Assistente Administrativo

Auxiliar Administrativo

Recepcionista

Assistente Comercial

Consultor Imobiliário

Vendedor Imobiliário Online

Analista de Performance

As vagas são para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Santa Catarina, Ceará, Rio Grande do Norte, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Alagoas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco e Sergipe.

Requisitos (variam para cada vaga)

Ensino Médio Completo

Ensino Superior Completo

Habilitação para dirigir (Categoria A, Categoria B)

Veículo próprio

Aplicações de Escritório: Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word

Benefícios (variam para cada vaga)

Assistência médica

Assistência odontológica

Participação nos lucros

Vale-alimentação

Vale-refeição

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão confirmar participação no site oficial e escolher a vaga que deseja. Após isso, o candidato deverá cadastrar o currículo.