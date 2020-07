Eliza (Marina Ruy Barbosa) terá um surto e quebrará vários objetos em Totalmente Demais. A ruiva escutará uma conversa entre Arthur (Fabio Assunção) e Maurice (Reginaldo Faria) sobre ela. O idoso sugerirá que o herdeiro use e abuse da jovem e, depois, a descarte. A protagonista se indignará com a safadeza de pai e filho. “Quando você conseguir o que quer, vai me jogar fora”, berrará a mocinha nas cenas que irão ao ar sexta (10).

O personagem de Fabio Assunção estará contando ao senhor sobre o beijo que deu na aspirante a modelo na praia. Os dois não verão que a ruiva estará escutando tudo. “Você não tem mais 13 anos. Agora você tem que ir pros finalmente. A Eliza está ao alcance de suas mãos. É só pegar e resolver essa situação de uma vez por todas. E depois largar”, aconselhará o ex-marido de Stelinha (Glória Menezes).

Revoltada, a filha de Gilda (Leona Cavalli) pegará um vaso e jogará na direção dos homens, que se assustarão. “Cafasjeste! Canalha, você tá pensando que eu sou o que?”, surtará a ex-florista. Ela continuará quebrando objetos da sala e jogando neles. “Para com isso. Eu não tô pensando nada”, se defenderá Arthur.

“Eu sou um pobre velhinho. Não joga nada em cima de mim”, pedirá Maurice. “Vocês são dois safados, isso sim”, disparará a personagem de Marina Ruy Barbosa. Cida (Guida Vianna) aparecerá e perguntará o que está acontecendo. “Você tinha que ver o jeito que eles estavam falando de mim. É só pegar, usar e largar”, contará a ruiva.

“Eu jamais falaria isso da Eliza. Foi um grande mal-entendido”, dirá o dono da Excalibur. “Eu escutei muito bem. E minha mãe tava certa. Você fica falando essas coisas bonitas pra mim, mas, quando você conseguir o que quer, vai me jogar fora”, concluirá a jovem.

O chefe de Max (Pablo Sanábio) explicará que estava falando sobre o beijo dos dois, e o pai desandou a falar sandices. O agente ainda afirmará que o momento vivido por eles foi realmente especial.

“Eu poderia fazer um discurso enorme aqui pra tentar te convencer a acreditar em mim”, continuará o loiro. “Ia perder seu tempo”, rebaterá a protagonista. Arthur, então, dirá que eles precisam ir para a eliminatória do concurso e tentará tocar na garota para acalmá-la. “Me larga, se encostar em mim, eu te mordo”, ameaçará a marrenta. Eliza irá para o quarto e chorará, decepcionada com seu “príncipe encantado”.

