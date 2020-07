‘Vai me pagar’ · .

José Bonifácio (Felipe Camargo) obrigará Domitila (Agatha Moreira) a ouvir poucas e boas em Novo Mundo. O ministro humilhará a amante de Pedro (Caio Castro) por fazer a notícia de sua gravidez chegar aos ouvidos de Leopoldina (Leticia Colin). Com os sapos ainda entalados na garganta, a megera vai jurar vingança contra o nobre.

A marquesa de Santos encarregará Patrício (André Dias) de contar a novidade para a amiga de Anna (Isabelle Drummond). A revelação cairá como uma bomba no já falido casamento entre a austríaca e o aristocrata interpretado por Caio Castro.

Prestes a perder sua coroa, a protagonista de Leticia Colin encontrará consolo nos braços do marido de Narcisa (Márcia Cabrita). Com dó da amiga, o ministro não pensará duas vezes antes de bater na porta da concubina para tirar satisfações.

“Senhor Bonifácio, me sinto muito honrada com a sua visita”, debochará a vilã ao descer as escadas na companhia de Rosa (Alice Morena). “Eu não vim nem jamais viria visitá-la”, esclarecerá o personagem de Felipe Camargo.

“Então imagino que veio me dizer desaforos. Se é assim, a porta da rua é serventia da casa”, devolverá a antagonista de Agatha Moreira nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 27.

José Bonifácio (Felipe Camargo) rebaixa a amante do príncipe em sequência de Novo Mundo

Mágoa de cabocla

Bonifácio não abaixará a cabeça para víbora e, inclusive, vai colocá-la em seu devido lugar ao vê-la chamar Leopoldina apenas pelo nome de batismo. “Alteza. Sua alteza. É assim que deve se referir a ela. Você fez com que a princesa soubesse da sua gravidez”, vociferará o intelectual.

Domitila imediatamente perceberá que o acadêmico nutre um sentimento especial pela nora de Carlota Joaquina (Débora Olivieri). “Me impressiona essa sua fidelidade canina pela princesa. Seus olhos chegam a ficar azeitados. Muito interessante”, alfinetará ela, sagaz.

“A princesa merece respeito e consideração, ao contrário de você. Preste atenção em uma coisa. Viva a sua vida com o mínimo de discrição que a sua condição de amante exige de uma mulher. Deixe Leopoldina em paz”, exigirá o representante da corte, retirando-se imediatamente com passos firmes.

Rebaixada e achincalhada, a cascavel decidirá tramar contra Bonifácio pelas sombras. “Ainda vai me pagar por esse desaforo, ministro. Ah, vai”, sussurará a mulher de Felício (Bruce Gomlesvsky) no folhetim das seis que a Globo reprisa.

