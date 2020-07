Vai ou fica? Santos preza por calma em negociação de meia com o Fortaleza

De acordo com informações do LANCE!, a negociação entre os clubes, que começou no último final de semana, se intensificou nas últimas horas, mas o Peixe não cedeu e rechaçou todas as propostas do Leão. Sem sucesso no caso, Daniel de Paula, diretor de futebol do time cearense, passou a tratativa para o presidente leonino Marcelo Paz.

Posteriormente, em nova conversa, o Tricolor do Pici entrou no que o Peixe quer: vender Jean Mota em definitivo ainda em 2020. Agora, como o clube nordestino não tem como pagar à vista, os times debatem a quantidade de parcelas e quanto cada parte deve ficar em caso de venda do meia para outra agremiação antes do Fortaleza finalizar o pagamento total.

Internamente, o Santos segue sem pressa para fechar o negócio e com a ideia de que só vai efetuar a venda caso tudo ocorra como planejado, enquanto o Fortaleza continua acreditando em um desfecho positivo.