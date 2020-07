‘Vai ser um dos grandes do Brasil’

[ad_1]



O que levou o Cruzeiro ao rebaixamento à Série B do Brasileirão? Os últimos meses trouxeram respostas quanto aos problemas financeiros da equipe, mas também jogaram uma luz maior no conturbado vestiário celeste. Desta vez, é o lateral-direito Edilson, convidado do Resenha ESPN Digital, quem dá mais detalhes dos problemas de relacionamento, em especial com o técnico Rogério Ceni.

“Nossa relação não foi muito boa. Eu nunca ia reclamar por não estar jogando. Claro que todo jogador quer jogar, ser titular, mas sempre há um respeito muito grande por quem está melhor. E sempre falei isso. Mas a maior briga do grupo em si, e não só do Thiago Neves, mas de todos os mais experientes, é para que eu estivesse mais no vestiário, mais junto do elenco. Eles sabiam do meu papel de liderança e do respeito que eu tinha por todos. Isso foi uma das coisas que mais me deixou chateado, por ele me excluir e praticamente não me deixar participar e nem ir nos jogos”, revelou Edilson.

Rogério Ceni chegou cheio de expectativas ao Cruzeiro por conta do estilo ofensivo, mas acabou ficando apenas oito partidas, com duas vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Neste período, Edilson jogou apenas dois jogos: 15 minutos saindo do banco em empate contra o CSA e como titular em goleada sofrida para o Grêmio. Depois disso, porém, realmente desapareceu até do banco de reservas.

“Eu cheguei para ele e falei: ‘Rogério, vamos deixar tudo para trás e seguir em frente, pensar no Cruzeiro. A gente vem vivendo um momento difícil e eu quero poder ajudar. Eu errei, de repente você errou também, mas vamos esquecer tudo’. Aí ele falou que achava que não tinha errado em nada e eu não gostei. Aquilo ali foi a gota d’água para a gente nem mais conversar”, conta.

Edilson ainda aponta que a inexperiência de Ceni pode ter sido o grande fator que o atrapalhou na Toca da Raposa.

“Os trabalhos do Rogério dentro de campo eram muito bons. Mas ele está muito novo ainda e pegou um grupo muito experiente no Cruzeiro. Uma coisa é ser líder como capitão, ele sem sombra de dúvidas foi um dos maiores da história do São Paulo. Mas outra coisa é gerir como treinador. Esses erros são normais para quem está começando”, diz.

Mas também aposta que Ceni vai aprender e evoluir na carreira e até ser um dos melhores treinadores do Brasil.





“Tenho certeza que vai haver uma evolução. Tomara que ele encontre o ponto de equilíbrio porque sem sombra de dúvidas ele vai ser um dos grandes treinadores do Brasil”, disse.

“(Ele precisa) Ter um equilíbrio com os mais experientes. Saber tratar os jovens de uma forma boa como ele sempre trata, mas também saber tratar os experientes e abraçar todo mundo. Acho que é esse o ponto principal: saber tratar os jovens, que ele gosta muito de trabalhar com eles, mas também saber tratar os experientes”, completa.

