Valladolid x Barcelona | Onde acompanhar, prováveis escalações, horário e local; Barça segue na cola Real Madrid

Informações adicionais: o técnico Sergio González tem uma longa lista de problemas para o duelo contra o Barça, incluindo seis desfalques: Oscar Plano, suspenso, José Antonio Caro, Michel Javaloyas, Miguel de la Fuente, Matheus Fernandes e Pedro Porro, lesionados.

Informações adicionais: Quique Setién também tem algumas dúvidas para o confronto, observando que Ousmane Dembélé segue fora e que Samuel Umtiti e Junior Firpo não estão confirmados. Os três se recuperam de problemas físicos. Além do trio, Ansu Fati foi expulso no último duelo e também não joga. Semedo, por sua vez, pode ser trocado por escolha do treinador, enquanto De Jong, recuperado de lesão, pode voltar ao time.

O Barcelona, por sua vez, chega ao duelo um pouco mais tranquilo depois de vencer duas partidas seguidas e manter a disputa pelo título da La Liga em aberto. Porém, os Blaugranos têm 76 pontos (um a menos do que o líder Real Madrid, que tem um jogo a menos) e apenas mais três compromissos pela frente para conseguir tirar a vantagem do arquirrival. Quique Setién segue vivo, mas pressionado.