Irmão de Luciano Huck, Fernando Grostein expôs em suas redes sociais algumas ofensas homofóbicas que recebeu e ironizou o agressor, dizendo que o preconceito era por ele ser mal resolvido com a própria sexualidade. “Meio cansado dessas mensagens de sempre. Vamos ajudar a sair do armário?”, escreveu na legenda do print das mensagens.

Na conversa enviada pelo Instagram, o agressor chamou Groistein de “viadinho” e “queima rosca”. O diretor de cinema perguntou qual era o problema do internauta que se dirigiu até seu perfil só para atacá-lo. Em seguida, ironizou o preconceito: “Você sabia que os homofóbicos são mal resolvidos? Por que você não vai ser feliz?”.

Os seguidores de Fernando se solidarizaram e o apoiaram, denunciando a conta do homem que fez os ataques, e o perfil acabou saindo do ar. Alguns famosos comentaram a publicação e condenaram a homofobia. “Liberta essa gay que vive em você”, escreveu o ator João Côrtes. “Acho que foi banido. Tchau, querido”, comentou Kiko Mascarenhas.

O irmão de Luciano Huck é homossexual assumido e namora o ator Fernando Siqueira há quatro anos. No mês passado, ele publicou uma foto com o namorado e provocou: “Algumas pessoas reclamam que posto foto aqui abraçado com meu amor. Por que minhas fotos te incomodam tanto?”.

O cineasta afirmou que os ataques homofóbicos não o intimidam mais e não vai deixar de publicar registros com o namorado nas redes sociais. “Passamos a vida sendo oprimidos e isso não vai mais acontecer. O mundo começa a viver uma revolução. Não existe mais tolerância a intolerante. Vocês todos vão acabar na cadeia”, avisou, na ocasião.

