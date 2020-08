“Vamos carregar essa tristeza por um bom tempo”, diz Pablo sobre a eliminação do São Paulo

A precoce eliminação do São Paulo no Campeonato Paulista segue sendo um dos principais temas dentro do clube. Nesta sexta-feira, o atacante Pablo comentou sobre a derrota contra o Mirassol, por 3 a 2, em pelo Morumbi. Segundo o atleta, a falta de concentração atrapalhou o elenco tricolor na partida decisiva.

“Faltou tudo. Quando você perde um jogo, ainda mais eliminatório, não tem muita desculpa. Faltou concentração, tomamos gols que não podem acontecer. O primeiro gol é algo que foi treinado, foi falado. Nosso sentimento é de tristeza, de raiva. Queríamos muito ser campeões, esse era o nosso objetivo e quando você não alcança você fica muito frustado. Vamos carregar essa tristeza por um bom tempo”, disse.

Apesar do resultado frustante, Pablo vem sendo um dos principais pontos positivos do São Paulo desde a retomada do futebol. Nos dois jogos em que esteve em campo, ele marcou três gols, sendo dois diante do RB Bragantino e um do Mirassol. Entretanto, o camisa 9 afirmou que não adianta estar bem se o time não está vencendo.

“Não me conforta em nada (ter voltado bem). O que adianta você estar em um bom momento e não vencer? Não to feliz com isso, quero continuar jogando bem, mas também quero que a equipe vença, conquiste coisas importantes. Esse é meu sentimento, não estou nem um pouco feliz”, lamentou.

Agora, o foco são-paulino passa a ser o início do Campeonato Brasileiro, que está marcado para ocorrer no dia 8 de agosto. Para o atacante, as primeira rodadas vão ser fundamentais para que o elenco brigue pelo seu principal objetivo do ano, que é ser campeão.

“Vencer, voltar a vencer o mais rápido possível. Já temos jogos do Campeonato Brasileiro, contra o Goiás, e lá precisamos fazer uma grande partida, somar os três pontos. Nós sabemos como é o Brasileirão, o começo é essencial, tem que somar vitórias e esse é nosso objetivo: ser campeão, levar o clube onde ele tem que estar”, finalizou.