Nesta quarta-feira, o São Paulo foi derrotado por 3 a 2 pelo Mirassol e caiu nas quartas de final do Campeonato Paulista.

O resultado foi decepcionante, já que o time vinha mostrando desempenho destacável antes da paralisação por conta do coronavírus.

Após a partida, Júlio Casares, candidato à presidência do Tricolor pela chapa “Juntos pelo Tricolor”, fez um post em seu Instagram revelando sua “indignação” com a queda do Tricolor.

Jogadores do Mirassol comemoram a classificação contra o São Paulo Fernando Roberto/Ag Futpress

O postulante ao cargo máximo do clube ainda fez uma promessa caso seja eleito.

“Compartilho minha indignação; como torcedor que carrega esse escudo no peito. Mais que antes, desejo a oportunidade para trazer o São Paulo a um novo e feliz momento. Juntos vamos refundar a Barra Funda!”, escreveu.

A eleição que definirá o substituto de Leco acontecerá em dezembro deste ano.

O adversário de Casares ainda não foi definido, porém a chapa opositora tem Marco Aurélio Cunha e Roberto Natel como nomes fortes.

Depois de cair no Paulistão, o São Paulo voltará a campo apenas no dia 9 de agosto, quando enfrentará o Goiás, fora de casa, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro.