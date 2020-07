‘Vamos reverter a punição da Fifa na Corte Arbitral do Esporte’, assegura advogado de Rony, do Palmeiras

Nesta quarta-feira, o Palmeiras obteve efeito suspensivo para o atacante Rony, após a entrada de seu recurso na CAS (Corte Arbitral do Esporte).

Com isso, o jogador foi liberado para atuar normalmente até que o tribunal suíço dê seu veredicto sobre o caso, o que não tem prazo para acontecer.

Inicialmente, ele estava suspenso por quatro meses por decisão da Fifa, que comunicou o gancho no último dia 13 de julho.

Com o efeito suspensivo, porém, ele está liberado para atuar tanto em torneios nacionais quanto internacionais.

E, nos bastidores, o clima é de esperança em reverter a punição aplicada pela Fifa ao atleta por causa do imbróglio envovendo Athletico-PR e Albirex Niigata, dois ex-times do jogador.

Em entrevista à ESPN, o advogado de Rony, Carlos André de Freitas, explicou a situação e apostou no fim da punição da Fifa após o julgamento da CAS.

“Agora, temos que esperar o julgamento do recurso, que não tem prazo. Pode demorar um ano, não sei exatamente quanto tempo. Enquanto isso, o Rony está liberado para jogar”, afirmou.

