Vanessa abandona Paulo após confissões raivosas · .

Vanessa (Milena Toscano) ficará de saco cheio de Paulo (Dan Stulbach) em Fina Estampa. O casal vai sair para jantar no Brasileríssimo, e a sobrinha de Crô (Marcelo Serrado) terá que aguentar as reclamações do namorado sobre sua ex-mulher. Cansada de ouvir o empresário falar sobre Esther (Julia Lemmertz), a estudante o abandonará no restaurante.

Nas cenas previstas para irem ao ar nos primeiros dias de agosto, a amiga de Patrícia (Adriana Birolli) tentará conversar com o chefe de Márcia (Alexandra Martins) sobre o próximo desfile da Fio Carioca. “Eu tava pensando. Acho que o desfile da próxima coleção precisa ter mais pompa, você não acha?”, perguntará.

O questionamento será ignorado por Paulo. Perdido em seus próprios pensamentos, o empresário não ficará atento à pergunta da amada. “Ei… tô falando com você”, alertará a jovem que é um dos desafetos de Tereza Cristina (Christiane Torloni).

O ex-marido de Esther se desculpará pela falta de atenção, mas a estudante de relações públicas saberá exatamente onde estão os pensamentos do namorado: “Pensando na Esther, acertei?”, soltará Vanessa.

Dor de cotovelo eterna

A simples menção do nome da estilista será o suficiente para Paulo despejar suas reclamações sobre a ex-mulher. Mais cedo, Beatriz (Monique Alfradique) terá invadido a Fio Carioca em busca de Esther e sua filha, e a sócia da empresa de moda não dará explicações sobre o comportamento estranho da arquiteta nem o dela para ninguém da equipe.

“É completamente descabível! A menina invade a empresa daquele jeito e ela não me dá uma explicação convincente!”, dirá o irmão de Tereza Cristina. Ele concluirá que o barraco tem a ver com Vitória. “Me arrependi de ter chamado a Esther para ser sócia de novo, porque eu ganhei duas sócias!”, esbravejará o recalcado.

“As duas só me trazem problemas. A Esther esquece que a gente foi casado há anos, e eu conheço ela como a palma da minha mão”, dirá o personagem de Dan Stulbach. A sessão de reclamações será tão longa que Vanessa desistirá do encontro e deixará Paulo falando sozinho.

René (Dalton Vigh) verá toda a cena e perguntará para o ex-cunhado o que aconteceu. “Paulo, o que foi? A Vanessa não gostou da comida, foi?”, questionará o chef, preocupado. “Não, nada disso! Eu que não dou sorte com as mulheres, mais uma para me fazer pagar mico”, finalizará o empresário, envergonhado.

