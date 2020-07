Vanessa esfrega a cara de Paulo no chão com verdade inconveniente · .

Vanessa (Milena Toscano) vai surpreender Paulo (Dan Stulbach) com sua resposta a um pedido de casamento em Fina Estampa. Após dizer um sonoro “não”, a jovem esfregará na cara do empresário que ele ainda ama Esther (Julia Lemmertz) e é apenas uma questão de tempo até que os dois finalmente retomem a sua relação.

Desde que a estilista interpretada por Julia Lemmertz voltou a ser sócia da Fio Carioca, a garota não tem um dia só de paz. Ela chegou a armar um barraco no restaurante de René (Dalton Vigh) ao perceber que o namorado tem uma verdadeira obsessão pela ex-mulher.

Culpado, o personagem de Dan Stulbach proporá que os dois subam ao altar, mas a menina pedirá um tempo para avaliar a oferta.

A demora em receber um retorno da companheira deixará o homem de negócios à flor da pele. “E no que é que você pensa tanto?”, encrencará ele ao observá-la quieta em seu canto. “Na minha vida, que eu tenho de dar jeito nela antes que seja tarde”, rebaterá a periguete interpretada por Milena Toscano.

O proprietário da grife a pressionará mais uma vez para aceitar sua proposta. “Não banque a difícil”, insistirá o engomadinho nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 21 no folhetim de Aguinaldo Silva.

Grito de independência

Vanessa perderá a cabeça de vez e partirá para a ignorância. “Sabe que eu pensei muito sobre isso? Até pensei em aceitar o seu pedido, mas tanta coisa aconteceu. A Esther voltou para cá, para a empresa, voltou para a sua vida”, alfinetará ela, com cara de poucos amigos.

Paulo não gostará de ouvir umas verdades de maneira assim tão seca. “Voltou só para a Fio Carioca. Essa conversa não tem sentido nenhum. Você está sendo infantil”, reclamará ele.

“Estou sendo realista. Tanto que eu te libero desse pedido de casamento”, devolverá a moça, irredutível, na trama que a Globo reprisa por causa do novo coronavírus enquanto não retoma a produção de Amor de Mãe.

