Vasco x Madureira | Onde acompanhar, prováveis escalações, horário e local; Alvinegro sonha com mata-mata

Motivo: 5ª rodada do Campeonato Carioca

Data: 2 de julho de 2020

Horário: 20h00 (de Brasília)

Local: São Januário, Rio de Janeiro, Brasil.

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Onde assistir: Premiere FC

Informações adicionais: o promissor Ramon Menezes deve escalar a mesma equipe que venceu o Macaé.

Informações adicionais: o técnico Leandro Passos deve manter a mesma base da partida contra o Resende.

Do outro lado, o Madureira vinha em uma boa pegada, tendo ganhado dois jogos seguidos. Porém, perdeu para o Resende no retorno do futebol e se complicou. Agora, com 6 pontos, o time tem um a menos que o Volta Redonda, que é o vice-líder, e vai precisar derrotar o Vasco e secar o Voltaço para ir ao mata-mata. Além de torcer contra o Aurinegro, o Tricolor do Subúrbio ainda pode desbancar o líder Fluminense, mas vai precisar que a equipe das Laranjeiras perca para o Macaé e ainda ter que tirar 9 gols de saldo.