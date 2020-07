Vazamento da Nintendo revela imagens raras de Super Mario

Um novo vazamento da Nintendo neste domingo (26) revelou detalhes sobre títulos como Super Mario 64, Star Fox 2 e Super Mario World. As informações são originárias de um vazamento ainda maior, que ocorreu em maio deste ano e foi apelidado de “GigaLeak” por conter nada menos do que terabytes de dados — um prato cheio para os historiadores de jogos e fãs da empresa.

Este “pacote” mais recente contém protótipos inéditos de personagens da Nintendo, inclusive do jogo Star Fox 2, que seria lançado como parte da coletânea de jogos do SNES Classic Edition, mas foi cancelado em agosto de 1995 e só chegou ao público oficialmente em 2017.

Kotaku/Reprodução

Diversos personagens que aparecem nas imagens, incluindo uma piloto humana, foram excluídos da versão oficial. Além disso, uma ferramenta utilizada internamente no desenvolvimento do Star Fox 2 também foi revelada e gerou comentários do próprio programador do jogo, Dylan Cuthbert.

Kotaku/Reprodução

“Eu não vejo essa ferramenta que criei para o Star Fox 2 há quase 30 anos. Eu a produzi no surgimento do C++, mais para aprender esta linguagem do que outra coisa.” escreveu Cuthbert em uma publicação do Twitter.