Vazamento revela integração entre Instagram e Facebook Messenger

O sonho de Mark Zuckerberg em integrar os principais serviços adquiridos ou criados por ele nos últimos anos (Facebook, Instagram e WhatsApp) parece cada vez mais próximo de ser parcialmente realizado.

Embora juntar as três plataformas em uma só talvez nunca aconteça por motivos técnicos e jurídicos, uma união eventual entre o Messenger da rede social e o Instagram parece se desenhar com mais força.

A nova prova disso veio a partir de uma investigação de Alessandro Paluzzi, um desenvolvedor mobile e especialista em vazamentos que fez a engenharia reversa no app do Instagram e descobriu alguns detalhes curiosos.

#Instagram has added a “Your Privacy” section where it explains in detail some aspects of the integration between Instagram and #Facebook #Messenger ?? pic.twitter.com/rq3h3ItUID

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 11, 2020