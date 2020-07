Veja assuntos mais recorrentes na prova de espanhol do Enem

O aprendizado de uma língua estrangeira pode dar dor de cabeça em muita gente, mas se torna cada vez mais indispensável. No Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a prova de língua estrangeira é obrigatória, sendo inglês e espanhol as opções entre as quais os estudantes podem escolher. Neste sentido, apresentamos os assuntos mais recorrentes da prova de espanhol do Enem.

Apesar da prova de língua estrangeira ser uma das mais curtas, mandar bem é importante para ter uma boa nota do Enem, aumentando, assim, suas chances de entrar numa universidade. Desse modo, se a opção de língua escolhida por você foi o espanhol, precisa focar nesses três assuntos abaixo.

Compreensão e interpretação textual

Sem dúvidas, compreensão e interpretação textual é o assunto que mais cai na prova de espanhol do Enem. Desse modo, a leitura de textos em espanhol é a melhor forma de se preparar para a prova.

Invista na leitura de textos de Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, e também nas tirinhas da personagem Mafalda, criadas pelo argentino Quino.

Semântica/domínio lexical

O domínio lexical e a semântica das palavras é outro assunto relevante, logo, é bom investir em conhecimento vocabular, aprender novas palavras, seus significados e as formas adequadas de usá-las em um texto.

Aqui cabe ter cuidado com os falsos cognatos, que podem ser uma terrível pegadinha em algumas questões. Não caia na besteira de achar que uma palavra tem no espanhol o mesmo significado que possui no português pela forma idêntica ou semelhante. Desconfie.

Funções da linguagem

Assim como na prova de português, as funções da linguagem também ganham destaque na prova de espanhol. Desse modo, é necessário conhecer as funções expressiva, denotativa e outras. A leitura e interpretação de textos pode ajudar também nesse assunto.

Fique atento! A maioria dos participantes do Enem tende a escolher o espanhol como língua estrangeira pela proximidade dessa língua com o português, mas isso pode ser um erro. Ambas as línguas possuem muitos aspectos distintos, bem como apresentam falsos cognatos, de modo que os estudantes acabam se dando mal mais na prova de espanhol do Enem que na prova de inglês.

Recomendamos, nesse sentido, que independentemente da língua escolhida, você estude bastante e evite chutar as respostas.

