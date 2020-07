veja como fica a seleção da temporada pelo o Algoritmo DataESPN

Encerrada a temporada da Premier League, é hora de revelar o time dos melhores jogadores segundo o Algoritmo DataESPN. Ranking de atletas criado para auxiliar o Prêmio ESPN Bola de Prata Sportingbet em 2017, ele é responsável por 40% das pontuações finais do maior prêmio do futebol brasileiro.

E como não poderia ser diferente, o time foi dominado pelo Liverpool, que voltou a conquistar um Campeonato Inglês pela primeira vez em 30 anos, a primeira taça desde a criação da Premier League. Ao todo, são 7 jogadores dos Reds: os laterais Alexander-Arnold e Robertson, o zagueiro Van Dijk, os volantes Fabinho e Jordan Henderson, e os atacantes Mané e Salah.

Apesar disso, a melhor pontuação de todas, disparada, foi a de Kevin De Bruyne, único representante do Manchester City. O belga terminou com 20 assistências (empatou com o recorde da Liga de Thierry Henry), e ficou com inacreditáveis 8,07 pontos. Para se ter uma noção do feito dele, no Algoritmo DataESPN, qualquer pontuação acima de 7 já pode ser considerada alta. O segundo melhor foi Mohamed Salah, com 7,47.

De Bruyne não só igualou o recorde de assistências como também criou 136 chances para o City. O segundo colocado da Liga nesta temporada foi Jack Grealish (do Aston Villa) com 91. Dessas 136 chances, 33 foram “chances claras”, outra estatística que ele ficou bem acima do restante dos jogadores (o segundo melhor foi o companheiro Mahrez, com 19).

Uma das principais revelações do campeonato, Dean Henderson não poderia deixar de ser o melhor goleiro da temporada. Ederson terminou como Luva de Ouro oficial da Premier League, por ter o maior número de “clean sheets” (ou jogos sem sofrer gol). O jovem inglês de 23 anos do Sheffield United (emprestado pelo Manchester United) teve 13 clean sheets, contra 16 de Ederson.

Uma das estatísticas que mais pesaram a favor do garoto é uma das mais avançadas que temos à disposição no Algoritmo DataESPN e se chama “goals expected”. Este dado pega todas as finalizações sofridas pelo goleiro e, levando em consideração diversos fatores (como a posição do chute, ângulo, jogadores à frente de quem está finalizando, etc.), chegamos a uma média de quantos gols era esperado que o goleiro sofresse. Para Henderson, esta média foi de 45,92 e ele tomou apenas 33 gols. Ou seja, ele sofreu quase 13 gols a menos do que era esperado. O segundo colocado neste quesito foi Hugo Lloris, do Tottenham, tendo ficado só 4,91 abaixo da média esperada.

Com 23 gols marcados, Jamie Vardy terminou como o artilheiro mais velho da história da Premier League (33 anos), e com isso o jogador do Leicester acabou como melhor centroavante.

O outro jogador que apareceu na seleção do Algoritmo foi Harry Maguire, zagueiro mais caro da história do futebol, foi até uma presença surpreendente. Contratado pelo Manchester United neste ano por 87,1 milhões de euros junto ao Leicester, muito se esperava do defensor justamente por conta transferência recorde. As principais estatísticas que o levaram a estar entre os melhores são: foi o zagueiro que mais criou chances (17), o líder em finalizações (31, empatado com Van Dijk), o terceiro em disputas aéreas vencidas (177), terceiro em bolas recuperadas (237), e terceiro em interceptações (73). Ele foi o único que esteve no top 3 nestas 5 estatísticas, todas que contam bastante para a pontuação final da posição de zagueiro.

E antes que você pergunte: sim, Bruno Fernandes ficou fora e pode ser considerado uma grande ausência desta seleção. O português chegou em janeiro e mudou o patamar do Manchester United, levando o time para a Uefa Champions League, em terceiro lugar. Mas o motivo da ausência é bem simples: infelizmente, Bruno atuou em 14 partidas e não completou o mínimo de 19 jogos para pontuar, ficando de fora da seleção.

