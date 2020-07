Veja como participar da Lista de Espera do Fies 2020.2

O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) está disponibilizando 30 mil vagas em instituições de ensino superior não gratuitas para o segundo semestre do ano. Saiba como participar da lista de espera.

Com o período de inscrição aberto até o dia 31 de julho, o resultado do FIES está previsto para o dia 4 de agosto deste ano. Assim, os estudantes que forem pré-selecionados deverão complementar sua inscrição no período de 4 a 6 de agosto.

Os estudantes que não forem pré-selecionados terão a opção de manifestar interesse na lista de espera entre os dias 4 e 31 de agosto de 2020. Assim, os candidatos selecionados na lista de espera terão até 3 (três) dias úteis para complementar sua inscrição.

Para realizar a solicitação pela lista de espera, o estudante precisa apenas realizar o pedido no site do FIES e, obrigatoriamente, acompanhar a pré-seleção no mesmo endereço. Acesse aqui.

O novo cronograma do programa apresenta as seguintes datas:

Inscrições: 28 a 31 de julho;

Resultado da pré-seleção: 4 de agosto de 2020;

Complementação de inscrição: de 4 a 6 de agosto de 2020

Pré-seleção de candidatos da lista de espera: 4 a 31 de agosto de 2020.

Sobre o FIES

O FIES é um programa do Ministério da Educação (MEC) que oferece financiamento a estudantes que querem realizar cursos do ensino superior em instituições privadas. Desde que estas instituições tenham avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC e sejam aderentes ao programa.

Com o estabelecimento do novo FIES, o programa foi dividido em distintas modalidades, apresentando possibilidade de juros zero aos estudantes que mais necessitam de assistência.

Nesse sentido, conforme apresentação da plataforma do FIES, as melhorias realizadas na gestão do fundo dão maior sustentabilidade financeira ao programa, de modo a viabilizar um acesso mais amplo ao ensino superior.

