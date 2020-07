veja como todos os cenários possíveis para definir a semifinal

Uma zebra e um favorito passaram à semifinal do Campeonato Paulista nesta quarta-feira. Mas o regulamento não permite saber exatamente quem Palmeiras e Mirassol podem enfrentar na próxima fase. Tudo só será definido nesta quinta-feira, quando acontecem Red Bull Bragantino x Corinthians (às 19h, de Brasília) e Santos x Ponte Preta (às 21h30).

Como a pontuação continua sendo somada nessa fase da competição, há 16 possíveis combinações de resultados para formar a sequência do mata-mata.

E o ESPN.com.br destrinchou todos eles para você saber o que pode acontecer daqui para frente:

Palmeiras x Santos

Corinthians x Mirassol

Palmeiras x Corinthians

Mirassol x Santos

Palmeiras x Santos

Corinthians x Mirassol (mando dependeria do saldo de gols)

Palmeiras x Santos

Mirassol x Corinthians

