veja curiosidades sobre o clássico que vale vaga na final da Copa do Nordeste

Nesta terça-feira, os arquirrivais Fortaleza e Ceará se enfrentam às 21h30 (de Brasília), no Estádio de Pituaçu, em Salvador, pela semifinal da Copa do Nordeste.



Quem avançar irá encarar o vencedor do confronto entre Bahia e Confiança, que disputam a outra semifinal na quarta-feira, também em Pituaçu.

E, como sempre ocorre, espera-se um clássico para lá de quente entre Leão e Vozão, ainda mais valendo vaga na finalíssima do torneio interestadual.

A partida desta terça, aliás, é mais uma da “overdose” de Fortaleza x Ceará que já aconteceu e ainda irá ocorrer em 2020.

Veja algumas curiosidades sobre o grande duelo:

‘OVERDOSE’ DE CLÁSSICOS

O encontro desta terça-feira será o 3º “Clássico Rei” em 2020.

Antes da semifinal, já houve um empate por 1 a 1, pela fase de grupos da Copa do Nordeste, e uma vitória por 2 a 1 do Fortaleza, pelo Campeonato Cearense.

Além disso, já há mais quatro duelos entre os rivais garantidos para a temporada, que só terminará em 2021 por causa da pandemia de COVID-19.

Primeiramente, Fortaleza e Ceará farão duas partidas pela final do Cearense, valendo o título estadual.

Depois, os arquirrivais ainda duelarão duas vezes no Campeonato Brasileiro.

Portanto, 2020 terminará com sete “Clássicos Reis”.

Haja emoção!

ESTADO DO CEARÁ GARANTIDO NA FINAL

O fato de uma das seminais ser entre Fortaleza e Ceará significa que o Estado do Ceará terá um representante na final da Copa do Nordeste pela 4ª vez desde que o torneio passou a ser disputado no atual formato (a partir de 2013).

Em 2014, o Ceará chegou à grande decisão, mas acabou derrotado pelo Sport.

No ano seguinte, porém, o time levou a melhor contra o Bahia e ficou com a taça.

Já em 2019, o Fortaleza triunfou sobre o Botafogo-PB e faturou o cobiçado troféu.

A estatística demonstra a força atual do futebol cearense, que tem seus dois maiores clubes também na Série A do Brasileiro.

‘DESEMPATE’ DE TÍTULOS

Lance de clássico entre Fortaleza e Ceará, em 15 de julho de 2020 Ceará SC

Quem avançar nesta terça-feira terá a chance de seguir na disputa pelo título da Copa do Nordeste.

E, mais do que isso: terá a oportunidade de ultrapassar o rival no número de conquistas do torneio.

Até hoje, Ceará e Fortaleza conquistaram o troféu interestadual uma vez cada.

Se um dos dois ganhar neste ano, portanto, terá um argumento daqueles para provocar os torcedores rivais nas eternas discussões sobre quem é maior.

O Fortaleza foi campeão em 2019, enquanto o Ceará ergueu a taça em 2015.

O maior campeão do certame, por sua vez, é o Vitória, com quatro títulos (1997, 1999, 2003 e 2010).

RETROSPECTO DE CENI

Grande ídolo atual do Fortaleza, o técnico Rogério Ceni irá enfrentar o Ceará pela 14ª vez.

Nas 13 partidas que fez até hoje, o ex-goleiro soma 4 vitórias, 5 empates e 4 derrotas.

Isso representa um aproveitamento de 43,58% dos pontos.

Os clássicos disputados por Ceni como treinador do Leão ocorreram em três torneios diferentes.

Pelo Cearense, são 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas.

Pela Copa do Nordeste, foram 2 empates.

Já pelo Brasileirão, o comandante tricolor registra 1 vitória, 1 empate e 1 derrota.

CLÁSSICO FORA DO ESTADO

Por causa da pandemia de COVID-19, foi definido que a fase final da Copa do Nordeste seria disputada em duas sedes na Bahia: Feira de Santana e Salvador.

Por conta disso, o “Clássico Rei” não acontecerá em sua arena mais tradicional: a Arena Castelão.

Os rivais se enfrentarão no Estádio de Pituaçu, em Salvador, e sem torcida, também por causa do novo coronavírus.

A outra semifinal também será jogada em Pituaçu.

As finais, que serão no próximo sábado e na outra terça-feira, por sua vez, ainda não têm local definido.