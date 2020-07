veja dez nomes badalados que estão sem clube ou em fim de contrato

Os campeonatos europeus vão acabando, e a atenção fica cada vez maior no Mercado da Bola. Com as movimentações se tornando mais frequentes, o ESPN.com.br fez uma lista de dez nomes que já estão sem contrato ou que só têm vínculo até o fim da disputa da Champions League. Confira:

Willian – Até o momento não há definição em relação ao futuro do brasileiro de 31 anos, que tem contrato encerrando após a participação do Chelsea na Champions League. O meia-atacante vem de ótima campanha, tendo somado nove gols e sete assistências na Premier League, seus melhores números na competição. Frank Lampard espera contar com o atleta, que já chamou atenção de Manchester United, Arsenal e Barcelona.

David Silva – A lenda do Manchester City deixa o clube após dez temporadas. Aos 34 anos, ele disputou 38 partidas (31 como titular) em 2019-20, tendo conseguido seis gols e 11 assistências, e ainda não tem um destino definido

Edinson Cavani – Depois de ter sido apontado como possível reforço do Atlético de Madrid no começo do ano, o atacante ficou no Paris Saint-Germain até o fim do contrato, mas sem estendê-lo até o fim da Champions League depois do adiamento do encerramento da temporada por conta da pandemia do coronavírus. O uruguaio de 33 anos sofreu com lesões e perdeu espaço nesta temporada – foram 22 jogos e sete gols.

Thiago Silva – Diferentemente de Cavani, o zagueiro brasileiro acertou a permanência até o final da disputa da Champions League, mas sabe que não seguirá no clube para a próxima campanha. O zagueiro de 35 anos é titular do PSG e está interessado em seguir na Europa, pensando na próxima Copa do Mundo.

Jan Vertonghen – Depois de oito anos, o zagueiro/lateral-esquerdo deixou o Tottenham, como foi anunciado publicamente nesta segunda-feira. O jogador de 33 anos fez mais de 300 partidas pelos Spurs e perdeu espaço depois da chegada do técnico José Mourinho em novembro de 2019. Ele foi titular da Bélgica nas Copas do Mundo de 2014 e 2018 e na Euro de 2016.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

José María Callejón – Revelado pelo Real Madrid e com passagem pelo Espanyol, o meia-atacante de 33 anos está desde 2013 no clube italiano e continua sendo peça importante. Ele esteve em campo em 42 das 48 partidas do Napoli na temporada (33 como titular), somando quatro gols e oito assistências.

Mario Götze – O autor do gol do título da Copa do Mundo de 2014 até voltou a ganhar espaço em 2018-19 no Borussia Dortmund, mas perdeu espaço ao longo de 2019-20, tendo feito 21 partidas – somente seis como titular. Ainda com 28 anos, o meia chegou a ser especulado como possível reforço de Monaco, Fiorentina ou Sevilla.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Mario Mandzukic – O croata, que foi peça importante do Bayern de Munique na tríplice coroa de 2012-13, somou nove gols e seis assistências na Série A em 2018-19 com a camisa da Juventus. Depois de não ter atuado pela equipe no começo da temporada, o atacante de 34 anos defendeu o Al Duhail (novo time de Dudu), do Catar, no último semestre.

Joe Hart – Depois de ter perdido espaço no Manchester City com Pep Guardiola e ser emprestado ao Torino em 2016, ele foi titular na equipe italiana. Em 2017-18, foi cedido ao West Ham, no qual disputou metade das 38 rodadas da Premier League, antes de ser contratado pelo Burnley. Titular no primeiro turno do Inglês, ele acabou perdendo espaço. O goleiro de 33 anos só jogou três partidas de copas em 2019-20 e agora está no mercado.

Aaron Lennon – Famoso por sua passagem pelo Tottenham, pelo qual somou mais de 350 partidas, o meia-atacante de 33 anos passou sem destaque pelo Everton, antes de chegar ao Burnley no começo de 2018. Titular desde o começo, ele só atuou até dezembro de 2018, quando precisou passar por cirurgia no joelho. Na atual temporada, Lennon disputou 16 partidas na Premier League, apenas quatro como titular, e deixou o clube em 30 de junho, assim como Joe Hart, sem estender o vínculo até o fim do campeonato.