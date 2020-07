veja em qual dos rivais técnico tem melhor desempenho no Dérbi

Vanderlei Luxemburgo, 68, vai participar de seu 25º Dérbi nesta quarta-feira, em Itaquera. O jogo, pelo Campeonato Paulista, será o primeiro Corinthians x Palmeiras do treinador, que marcou época nos dois clubes, na arena alvinegra.

Curiosamente, a estreia dele na casa corintiana virá antes de seu debute contra o rival da Zona Leste de São Paulo no estádio do Palmeiras. Em nenhuma de suas passagens, o clube alviverde jogou de mandante contra o Corinthians no velho Estádio Palestra Itália, e Vanderlei ainda não encarou o rival no Allianz Parque.

Pensando no equilíbrio histórico do confronto, que tem 127 vitórias para cada lado – pelo levantamento que não considera as partidas disputadas pelo extinto “Torneio Início” e alguns outros jogos – , o aproveitamento do treinador pode ser considerado bom.

Nas 24 vezes que esteve no comando em choques dos rivais, conquistou nove vitórias, nove empates e seis derrotas, com aproveitamento de 54,16%. Mas, separando os desempenhos por clube, o Luxa do Palestra é muito melhor que o Vanderlei do Parque São Jorge.

Vestindo o agasalho alviverde – em treinos, afinal, ele normalmente veste trajes sociais nos jogos – o técnico conquistou sete vitórias, seis empates e três derrotas em 16 jogos, com estrondosos 68,75% de pontos conquistados.

Vanderlei Luxemburgo foi campeão por Palmeiras e Corinthians Gazeta Press/ ESPN

Já sentado no banco de reservas do Corinthians – quer dizer, na maior parte do tempo, ele certamente esteve de pé -, o treinador enfrentou o Palmeiras oito vezes e só venceu duas partidas, tendo empatado três e perdido outras três: 37,5% de aproveitamento.

Deixar o campo antes do fim contra o rival

O Luxa palmeirense tem ainda três conquistas de troféus em finais disputadas contra os corintianos: Campeonato Paulista e Rio-São Paulo de 1993, e o Campeonato Brasileiro de 1994. O Luxa alvinegro nunca disputou uma final contra o rival do bairro da Vila Pompeia.

Assim, por três vezes, ele deixou o banco de reservas antes do apito final contra os alvinegros, como gosta de fazer quando um time que ele dirige conquista um título.

Vanderlei sempre disse que fazia isso para que os holofotes ficassem voltados para os jogadores, não para ele. Mas o efeito, obviamente, é sempre o contrário. E há quem veja aí um gesto muito bem calculado por parte do treinador.

Luxemburgo ainda viu seu Palmeiras entrar com faixa de campeão em campo antes de vencer o Corinthians na última rodada do segundo turno do Paulista de 1994 – como o Palmeiras ganhou os dois turnos, não houve final.

Vanderlei está em sua quinta passagem pelo Palmeiras. Ele também trabalhou no clube em 1993/1994; 1996, 2002 e 2008/2009 .

Pelo Corinthians, foram duas passagens, em 1997/1998 e 2001, onde ele conquistou um Paulista (98) e um Brasileiro (2001).

Pelo Palmeiras, além dos títulos conquistados sobre o rival, ele ainda ganhou mais três Estaduais (1994, 96 e 2008), outro Brasileiro (1994) – e, para que não se diga que o presente está sendo desprezado, a Florida Cup de 2020.

Demora para vencer um clássico

Nas duas primeiras vezes que enfrentou o Corinthians pelo Palmeiras, Luxemburgo saiu derrotado.

No Paulista de 1993, perdeu os dois jogos da primeira fase, por 1 a 0 e 3 a 0. Mas, quando ganhou, deolveu os quatro gols que havia sofrido e ainda comemorou a conquista do Estadual, com o inesquecível 4 a 0 de 12 de junho daquele ano.

Pelo Corinthians, o jejum contra o rival foi ainda pior. Vanderlei deixou o Corinthians para comandar a seleção brasileira, em 1998, sem conseguir bater o Palmeiras uma única vez em seis confrontos – e ainda perdeu os dois primeiros jogos.

Em compensação, na segunda passagem, em 2001, bateu o Palmeiras duas vezes e saiu invicto do clássico.

Os dérbis “do gol porco”, “do gol do Oséas”, e “do gol do alambrado”

Ao longo de 27 anos disputando Palmeiras x Corinthians, Vanderlei teve a chance de escrever seu nome na história dos dois clubes também como participante de alguns jogos memoráveis, que não valeram taças, mas entraram para o folclore do embate.

Ronaldo em treino do Corinthians Getty Images

Na primeira final do Paulista de 1993, viu de perto Viola imitar um porco, após fazer o gol da vitória corintiana por 1 a 0 naquele jogo. A debochada comemoração, aliás, foi combustível de Vanderlei na preleção motivacional para os jogadores palmeirenses antes do jogo dois.

Mas era ele, o técnico alvinegro, em 15 de março de 1998. Naquele dia, Oséas, do Palmeiras, fez, para o Corinthians, o gol contra mais bonito da história do futebol, no Morumbi, no empate por 1 a 1.

Na estreia de Ronaldo Fenômeno pelo Corinthians, no empate contra o Verdão (1 a 1), no Prudentão, em 8 de março de 2009, quem dirigia o Palmeiras também era Luxemburgo.

Por fim, nesta quarta-feira, Vanderlei entrará em outro verbete da história do clássico ao comandar o Verdão no primeiro “Dérbi sem torcida” em mais de cem anos de embates entre os clubes.

Veja abaixo todos os dérbis disputado por Luxemburgo:

Geral: 24 Jogos, 9 Vitórias, 9 Empates e 6 Derrotas – 54,16%

Pelo Palmeiras

16 Jogos, 7 Vitórias, 6 Empates, 3 Derrrotas – 56,2%

1993

14/2 – Corinthians 3 X 0 Palmeiras – Paulista – Morumbi – D

06/6 – Palmeiras 0 x 1 Corinthians – Paulista – Morumbi – D

12/6 – Palmeiras 4 x 0 Corinthians – Paulista – Morumbi – V – Campeão

04/8 – Palmeiras 2 x 0 Corinthians – Rio-SP – Pacaembu – V

07/8 – Corinthians 0 x 0 Palmeiras – Rio-SP – Pacaembu – E – Campeão

1994

13/3 – Corinthians 1 x 0 Palmeiras – Paulista – Morumbi – D

15/5 – Palmeiras 2 x 1 Corinthians – Paulista – Pacaembu – V – Faixa

13/11 – Palmeiras 4 x 1 Corinthians – Brasileiro – Morumbi – V

15/12 – Corinthians 1 x 3 Palmeiras – Brasileiro – Pacaembu – V

18/12 – Palmeiras 1 x 1 Corinthians – Brasileiro – Pacaembu – E – Campeão

1996

03/3 – Corinthians 1 x 3 Palmeiras – Paulista – Prudentão – V

05/5 – Palmeiras 2 x 2 Corinthians – Paulista – Benedito Teixeira – E

23/10 – Palmeiras 2 x 2 Corinthians – Brasileiro – Morumbi – E

2002

07/4 – Palmeiras 0 x 0 Corinthians – Rio-SP – Morumbi – E

2008

02/3 – Corinthians 0 x 1 Palmeiras – Paulista – Morumbi – V

2009

08/3 – Palmeiras 1 x 1 Corinthians – Paulista – Prudentão – E

Pelo Corinthians

8 Jogos, 2 Vitórias, 3 Empates e 3 Derrotas – 37,5%

1998

24/01 – Corinthians 2 x 4 Palmeiras – Rio-SP – Prudentão – D

07/02 – Corinthians 1 x 2 Palmeiras – Rio-SP – Prudentão – D

15/3 – Corinthians 1 x 1 Palmeiras – Paulista – Morumbi – E

05/4 – Palmeiras 1 x 1 Corinthians – Paulista – Morumbi – E

16/7 – Palmeiras 1 x 1 Corinthians – Maria Quitéria – Fonte Nova – E

03/10 – Palmeiras 3 x 1 Corinthians – Brasileiro – Morumbi – D

2001

11/2 – Palmeiras 1 x 2 Corinthians – Paulista – Morumbi – V

03/10 – Corinthians 4 x 2 Palmeiras – Brasileiro – Morumbi – V