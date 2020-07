veja o resumo do fim de semana

Chegou ao fim a Premier League 2019-20. Os dez jogos da última rodada ocorreram simultaneamente neste domingo e reservaram enorme emoção nas primeiras e nas últimas posições da classificação.

Já na Itália, a Juventus confirmou matematicamente mais um título, o nono seguido da Série A. Confira o que de principal aconteceu no futebol europeu no fim de semana:

United e Chelsea na Champions; Tottenham na Liga Europa

Em um confronto direto por um lugar na Champions League, o Manchester United venceu o Leicester City por 2 a 0, com Bruno Fernandes convertendo um pênalti e Jesse Lingard fazendo seu primeiro gol nesta Premier League, após falha de Kasper Schmeichel. Os Red Devils ainda confirmaram o terceiro lugar do campeonato.

O quarto colocado foi o Chelsea, que bateu o Wolverhampton por 2 a 0, com destaque de Mason Mount, que abriu o placar com bela cobrança de falta e deu ótima assistência para Olivier Giroud fechar a conta.

O Tottenham também garantiu sua vaga em competição continental ao empatar com o Crystal Palace por 1 a 1. O time de José Mourinho tomou o sexto lugar do Wolverhampton e irá participar da Liga Europa.

Os Wolves jogarão a Liga Europa caso o Arsenal perca a final da Copa da Inglaterra para o Chelsea. Além disso, ainda disputam a Liga Europa atual – em caso de título, se garantem na próxima Champions.

Liverpool se despede com vitória

O campeão Liverpool encerrou sua campanha com um triunfo por 3 a 1 de virada sobre o Newcastle United. Com isso, os Reds alcançaram seu melhor desempenho na história da Premier League ao fazer 99 pontos, um a menos do que o recorde do Manchester City em 2017-18.

Jamie Vardy artilheiro

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Se o Leicester lamentou a derrota no jogo decisivo para o United e teve de se contentar com um lugar na Liga Europa, Jamie Vardy ao menos teve a alegria de terminar como artilheiro, com 23 gols. O curioso é que ele foi o único dos principais candidatos a não marcar.

Pierre-Emerick Aubameyang foi às redes duas vezes – uma delas foi de bicicleta, na vitória do Arsenal sobre o Watford por 3 a 2. Danny Ings também marcou no triunfo do Southampton por 3 a 1 sobre o Sheffield United. Ambos acabaram a competição com 22 gols.

The first #lcfc player to win the Premier League Golden Boot 👟⚽️ Full story on Vardy’s incredible season 👉 https://t.co/vH8UAoaDIa pic.twitter.com/PQ0WFM7dZj — Leicester City (@LCFC) July 26, 2020

Ederson premiado

Outro prêmio individual definido foi para Ederson, que completou o 16º jogo sem sofrer gols na vitória do Manchester City sobre o lanterna Norwich City por 5 a 0 e faturou a Luva de Ouro. Nick Pope, do Burnley, ficou estacionado nos 15, uma vez que seu time levou 2 a 1 do Brighton.

Aston Villa se salva

Também houve muita emoção na briga contra a queda, com apenas um time entre três podendo se salvar neste fim de semana. Este foi o Aston Villa, que empatou com West Ham por 1 a 1 fora de casa e escapou da queda ao somar oito pontos nas quatro últimas rodadas.

O Bournemouth até se aproximou de um milagre ao vencer o Everton por 3 a 1 em pleno Goodison Park, mas faltou um gol do West Ham para evitar o rebaixamento. O Watford precisaria de um triunfo para escapar da queda com os resultados da rodada, mas acabou derrotado pelo Arsenal.

Juventus campeã

Na Itália, a Juventus confirmou matematicamente seu 36º título do campeonato, o nono em sequência, com duas rodadas de antecedência. A equipe de Turim bateu a Sampdoria por 2 a 0 em casa, com gols de Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi.

O português foi a 31 gols na competição e está três atrás de Ciro Immobile, que anotou um hat-trick na vitória da Lazio sobre o Hellas Verona por 5 a 1 e se igualou a Robert Lewandowski na liderança da disputada pela Chuteira de Ouro.

Foi o 30º título na carreira do craque português, que foi uma das peças vitais na manutenção da hegemonia da Velha Senhora.