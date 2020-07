Veja os principais temas de Literatura no Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio costuma cobrar muitos assuntos, a literatura não fica de fora, por esse motivo, apresentamos neste artigo os principais assuntos da Literatura no Enem, comentando brevemente os principais temas.

Romantismo

O Romantismo foi um movimento literário de grande importância no século XIX, nesse sentido, está muito associado à Revolução Francesa, e atingiu não só a literatura, mas a arte como um todo. Ressaltamos, então, os valores burgueses e o sentimento de nacionalismo.

Modernismo

Em seguida temos o Modernismo, no século XX, que foi muito importante para a literatura brasileira. É marcado pela ruptura com a forma, pois os artistas negavam em suas obras a literatura clássica e formal. Além disso, foi marcado por Três Gerações. Nesse sentido, são desse período artistas como Clarice Lispector, Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade.

Barroco

O Barroco, contudo, de período anterior, ainda era marcado pela forma. A riqueza, o exagero e o dualismo são caraterísticas fortes. Nesse sentido, temos o conflito homem versus coisas de Deus.

Esse movimento dominou a arquitetura e a música do século XVII, além da literatura.

Quinhentismo

Como o próprio nome já diz, o Quinhentismo remonta aos anos 1500. Desse modo, retrata a sociedade da época. Assim, é dividida em dois tipos de obras ou fases: Literatura de Informação e Literatura de Catequese.

A primeira é marcada pelos escritos que dão informação a Portugal sobre o território do Brasil, que, então, era uma colônia. Logo, a famosa Carta de Pero Vaz de Caminha faz parte da Literatura de Informação. Já a segunda fase retrata a literatura dos jesuítas, dos padres que tinham como foco a catequização dos indígenas, inserem-se aqui Os Sermões de Pe. Antonio Vieira.

Realismo

Também como o nome já explicita, o Realismo tinha como principal tema a representação da realidade, retratando as questões de forma objetiva e ácida, em muitas das vezes.

Tendo surgido na Europa no século XIX, marcou as obras artísticas de muitos países. O Realismo está presente em obras de pintores como Edouard Manet, na França, e Cândido Portinari, no Brasil.

