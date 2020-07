Vendido após um jogo, zagueiro torce a distância e vislumbra volta ao Palmeiras

[ad_1]



Após passar de maneira bem-sucedida pelas categorias de base do Palmeiras, Vitão acabou vendido ao Shakhtar Donetsk com apenas um jogo disputado no time principal. Satisfeito na equipe ucraniana, o zagueiro mantém contato com os ex-companheiros e vislumbra a possibilidade de retornar ao clube alviverde no futuro.

Luiz Felipe Scolari escalou Vitão como titular na vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista 2019. Com a concorrência de atletas como Gustavo Gomez, Luan, Edu Dracena e Vitor Hugo, o zagueiro de 19 anos foi vendido ao Shakhtar Donetsk em setembro do mesmo ano.

“Devo tudo ao Palmeiras. Sabia que seria difícil ter uma sequência, porque havia muitos jogadores de qualidade na minha posição. Mas, graças a Deus, consegui estrear e saí pela porta da frente. Ficou um gostinho de quero mais (risos). Mas estou bem aqui. Quero dar continuidade no trabalho e, quem sabe, eu possa voltar no futuro”, disse.

Depois de negociar jovens promissores como Vitão, Luan Cândido e Fernando, entre outros, o Palmeiras vem apostando nos talentos formados nas categorias de base. A distância, o zagueiro do Shakhtar Donetsk mantém contato com os garotos do elenco dirigido por Vanderlei Luxemburgo.

“Mesmo de longe, estou sempre torcendo pelo Palmeiras. Deixei muitos amigos no clube e falo mais com os jovens, como Alanzinho, Gabriel Menino, Patrick de Paula e Lucas Esteves”, contou Vitão, que passou a defender o clube alviverde na categoria sub-15 e tinha contrato até abril de 2024.

Depois de um período jogando pelo time sub-21, com o Shakhtar Donetsk campeão de forma antecipada, Vitão teve a chance de estrear na equipe principal e disputou as últimas quatro rodadas do Campeonato Ucraniano. O ex-palmeirense enfrentou Dínamo de Kiev (3 x 2), Desna (4 x 2 ), Kolos (2 x 0) e Oleksandriia (2 x 2).