Vera Fischer se choca com semelhança de atriz e vira heroína da Marvel na web · .

Vera Fischer virou assunto no Twitter, no último domingo (20), ao notar uma semelhança impressionante entre ela e Elizabeth Olsen, que dá vida à Feiticeira Escarlate, heroína em WandaVision, outra produção da Marvel marcada para ser lançada em 2020. O post da atriz conquistou os seguidores, que fizeram montagens e memes com a foto da estrela norte-americana.

A ex-global de 68 anos compartilhou com seus seguidores o tuíte de uma notícia que informava a confirmação da produção ainda para este ano, apesar da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

“Que susto, gente! [Risos] Só eu que achei?”, perguntou a veterana querendo saber quem mais viu semelhança entre as duas. Não demorou muito para que os fãs comprassem a ideia de Vera e transformassem o assunto em meme.

“Aguardo ansiosamente por VeraVision”, brincou Luiz Carlos Torreão, que postou a montagem de Vera na pele da heroína. “Uau, muito parecida! Demorei para entender que não era você”, concordou Bic Müller. “Eu olhei três vezes para ter certeza que não era a Vera Fischer”, completou o usuário identificado como Paulo Jr.

Teve gente, entretanto, que discordou da opinião da atriz. “O que é isso? Não dá nem para comparar! Você sempre foi é e sempre será muito mais bela que essa mocinha hollywoodiana aí!”, elogiou o fã Edward Procópio.

Confira o post de Vera Fischer e algumas reações abaixo:

Que susto gente!

kákáká

Só eu que achei? https://t.co/ktAQ9BYvdL

— Vera Fischer em 🏡 (@VeraFischer) July 19, 2020

como assim essa mulher da foto não é a vera fischer https://t.co/ngSkmvFIjp

— jy (@_zeyago) July 19, 2020

eu olhei 3 vezes para ter certeza que não era a vera fischer https://t.co/78Anjpkg5F

— juniours (@xpaulojrx) July 19, 2020

Tô meio perdido… quando foi que a Marvel contratou a Vera Fischer? https://t.co/XZ9XISvpJi

— ʀɪᴄʜᴀʀᴅ (@richardtupy) July 19, 2020

aguardo ansiosamente por VeraVision pic.twitter.com/BnoTC9KtyC

— Luiz Carlos Torreão (@luizcarlostc) July 19, 2020

