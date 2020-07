Verbos para concursos: 5 dicas para gabaritar em português

Muitos concurseiros têm dúvidas sobre como estudar verbos para concursos. Afinal, é uma das classes de palavras mais importantes no estudo de Língua Portuguesa para os certames. Cai em qualquer um, de qualquer nível.

Portanto, não dá para deixar de rever essa matéria.

Selecionamos algumas dicas sobre os verbos mais cobrados pelas bancas organizadoras de concursos. Confira!

Verbos intransitivos

Os verbos intransitivos são altamente cobrados nos concursos. Podemos citar os mais frequentes:

Chegar Ir Voltar Retornar Comparecer

Todos esses são verbos intransitivos e exigem a preposição a quando são seguidos de adjunto adverbial de lugar.

Por exemplo

A equipe de perícia foi ao local da ocorrência.

Os indiciados compareceram à audiência.

Falta / Faltam

O verbo faltar, na oração, deve concordar com o sujeito da frase. É um erro bem cometido pelos concurseiros quando surgem questões com as conjugações falta e faltam.

Por exemplo:

Falta um ano para minha progressão de carreira.

Faltam dois dias para a prova.

Haver

O verbo haver tem o sentido de existir, ocorrer ou tempo decorrido, é impessoal e deve ser usado no singular.

Por exemplo:

Há três concursos previstos para a minha área.

Há 15 anos passei em meu primeiro concurso.

Havia muitos candidatos na sala.

O há é a forma conjugada do verbo haver na 3ª pessoa do singular do presente do indicativo.

Atente-se com a diferença do “há” para o “a”, que é uma preposição, referindo-se a distância ou tempo futuro.

Por exemplo:

Daqui a 30 minutos começa a prova.

Intervir

Muitos candidatos a concursos públicos erram na conjugação do verbo intervir. É comum encontrar respostas que tenham “interviu”, porém, essa forma não existe.

O correto é “interveio”. Trata-se da conjugação no pretérito perfeito do indicativo na 3ª pessoa da singular. É um derivado do verbo “vir”.

Por exemplo:

O juiz interveio na requisição do inquérito.

O mesmo ocorre com outros verbos semelhantes, como “convir” e “advir”.

Fazer

Outra das falhas quando se trata de verbos para concursos é a conjugação do verbo fazer na construção de orações.

Quando o verbo “fazer” for usado para indicar tempo decorrido ou a decorrer é impessoal.

Por exemplo:

Já faz dois anos que espero ser convocado.

