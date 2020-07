Thiago Salvático resgatou uma foto antiga ao lado de Gugu Liberato (1959-2019) na manhã desta terça-feira (21). O chef de cozinha usou a imagem para relembrar os oito meses da morte do apresentador. Nos comentários, fãs do comunicador apoiaram a relação dos dois. “O verdadeiro amor nunca morre”, escreveu Gabriela Castelo.

No registro, Thiago e Gugu aparecem sorridentes durante uma viagem para Finlândia. Na legenda, o suposto namorado do apresentador apenas escreveu “8 meses”, acompanhado de um símbolo de coração partido.

Os seguidores do cozinheiro aproveitaram a postagem para demonstrar apoio a ele. “Que pena, não era um amor livre”, comentou Mario Winglis. “Que foto linda. Sorriso aberto do Gugu. Acho que nunca o vi na TV com um sorriso tão franco”, observou Luciana Magalhães.

Outros fãs do apresentador reprovaram a publicação. “O que é triste é saber que a vontade do Gugu sempre foi ocultar a homossexualidade, e você parece ser um cara tão do bem, porque expõe se sabe que essa nunca foi a vontade do Gugu? Se fosse em vida ele teria feito. Todos amávamos ele”, criticou Shelma Amorim.

Apontado como suposto namorado de Gugu, Thiago Salvático causou polêmica na família do comunicador ao entrar na disputa pela herança milionária deixada pelo artista. Mãe dos filhos do apresentador, Rose Miriam chegou a dizer que nunca tinha ouvido falar no nome do cozinheiro.

Após meses de briga na Justiça, o chef de cozinha cancelou o processo de reconhecimento de união estável e desistiu da herança. A reviravolta ocorreu depois que Guilherme Stangherlin, suposto ex-marido de Thiago, afirmou ter sido casado com ele no período em que se relacionava com Gugu.

Após deixar a disputa pelos bens do apresentador, Salvático decidiu investir na carreira de youtuber. Ele criou um perfil na plataforma de vídeos e vem ensinando algumas receitas aos seguidores.

