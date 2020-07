Vereador Alando é chamado de presidente ‘faz de conta’ durante sessão

Durante sessão ordinária da Câmara Municipal de Igreja Nova, realizada nesta terça-feira, 30 de junho, os debates aconteceram em tom de preocupação com a pandemia e o alinhamento dos serviços públicos com maior alcance e qualidade para os cidadãos e cidadãs igreja-novenses.

Participando de forma virtual da sessão por ocasião de estar em isolamento rígido por testar positivo para o Covid-19, o vereador Cidário dos Santos, apresentou alguns requerimentos para a área da saúde, tendo buscado em um deles o apoio dos colegas vereadores para juntos pedirem celeridade ao Governo de Alagoas para implantação do Centro de Hemodiálise no município de Penedo, sede da 6º Região de Saúde do Estado.

Como o texto não ficou compreensível para a maioria dos edis, o projeto foi retirado de pauta e após ampla discussão, voltou para votação, no entanto, sem a devida leitura, indo diretamente para o voto dos vereadores antes da discussão. Sem insistir, o vereador Cidário pediu para que votassem favorável ou contrário, algo que posteriormente fugiu totalmente ao regimento interno da Câmara.

Diante dos fatos o vereador Cidário informou que defenderá sua tese junto a cada colega de parlamento, fazendo com que na próxima sessão seja cumprido o regimento interno da casa de leis. “Em determinado momento de sua fala, Cidário em alto bom som, desabafou: Alando você está um presidente de faz de conta, me desculpe dizer”.